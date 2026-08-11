El cementerio de Viedma suma obras y mejoras por más de $36 millones

El cementerio municipal de Viedma reemplazó las antiguas galerías internas ubicadas sobre calle Álvaro Barros por una serie de renovaciones valuadas en más de $36 millones.

Las modificaciones incluyeron la realización del techado completo, mantenimiento y trabajos de accesibilidad en el predio.

Accesibilidad y próximas reformas

Entre las intervenciones actuales, se destaca la construcción de rampas para mejorar la circulación de personas con movilidad reducida.

Además de tareas de mantenimiento, que incluyen revoque y pintura en la capilla, limpieza y poda de árboles.

En paralelo, el municipio informó que, en articulación con el hospital, se confeccionó un cronograma de vacunación para los trabajadores del cementerio, con el objetivo de completar los esquemas correspondientes.

Colocación de techado en las galerías. Foto: gentileza

Entre las próximas intervenciones se encuentra la modernización del portón de acceso ubicado en la parte posterior del cementerio, por uno nuevo de sistema corredizo.

Además, los baños públicos serán recuperados y se instalarán rejas para reforzar su protección, luego de distintos episodios de vandalismo registrados en el lugar.

Zona verde y recuperación de la plaza

Las modificaciones del predio también alcanzaron a la plaza adyacente, donde se avanzó con la luminaria y se instalaron tanto juegos para las infancias como cestos de residuos para los visitantes.

Plaza ubicada sobre calle Álvaro Barros, frente al cementerio. Foto: gentileza

En este sentido, el secretario de Servicios, Espacios Públicos y Ambiente, Juan Casadei, señaló que las intervenciones buscan mejorar las condiciones del predio y generar “un entorno más cuidado, accesible y seguro” para quienes concurren al cementerio y para los vecinos de la zona.