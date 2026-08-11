Marco Di Césare fue operado con éxito tras la fractura en el peroné del tobillo derecho

Luego de la dura lesión sufrida el pasado domingo en cancha de Argentinos Juniors, el defensor Marco Di Césare fue operado con éxito hoy de la fractura en el peroné del tobillo derecho. Hoy permanecerá internado y mañana será dado de alta para regresar a su hogar.

El zaguero de Racing Club, que era seguido de cerca por un club de Italia, abandonó el campo de juego cuando se disputaba el segundo tiempo ante el Bicho, con el encuentro empatado 1-1 y la Academia aguantando el resultado con un hombre de menos tras la expulsión de Adrián Martínez. Finamente, los de Avellaneda cayeron por 2 a 1 y complicaron aún más su presente.

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Marco Di Césare fue operado con éxito de la fractura en el peroné del tobillo derecho. Hoy permanecerá internado y mañana será dado de alta para regresar a su hogar.



¡Pronta recuperación, Marco! 🩵🤍 pic.twitter.com/GssfawLRy6 August 11, 2026

El defensor de 24 años fue al cruce intentando despejar un centro desde la izquierda. Y si bien logró enviar el balón al córner, su tobillo derecho se trabó en el campo de juego, mientras su cuerpo, por la inercia, continuó desplazándose varios metros sobre el área.

Automáticamente sus compañeros se agarraron la cabeza y pidieron el cambio al banco de suplentes de Racing, indicio elocuente de la gravedad de la situación. Aunque lo más triste llegaría más tarde, con el diagnóstico preciso de la lesión: Di Césare sufrió una fractura en el peroné del tobillo derecho.

Según el parte médico, Di Césare permanecerá fuera de las canchas aproximadamente durante tres meses. Ante este panorama, la dirigencia académica, con Diego Milito a la cabeza, saldrá al mercado a buscar un refuerzo en la zaga defensiva. Matías Catalan, jugador de Talleres de Córdoba, es uno de los apuntados.