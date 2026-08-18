Patinadores de Italia Unida hicieron historia y se consagraron en el Sudamericano de Brasil

Santiago Astorga, Nahiara Chavarría y Catalina Prieto junto a la técnica Antonella Figueroa, representando a Italia Unida y a la Selección Argentina en Brasil. (Foto: Gobierno de Río Negro)

Los patinadores del Club Italia Unida de General Roca tuvieron una destacada actuación en los Juegos Sudamericanos de Deportes sobre Ruedas, que se desarrollaron en San Pablo, Brasil. Los representantes roquenses integraron la Selección Argentina en la etapa de naciones y regresaron con varias medallas y resultados importantes.

La gran protagonista fue Nahiara Chavarría, quien se consagró campeona sudamericana en Inline Senior con un puntaje récord individual. De esta manera, la patinadora volvió a quedarse con el título que ya había conseguido en 2024.

También hubo doble festejo para Santiago Astorga y Catalina Prieto, quienes conquistaron el campeonato sudamericano en Pareja Mixta, con un récord en su marca personal y en su debut internacional en la disciplina. Astorga, además, consiguió otro título al imponerse en Cadete Caballeros, logrando así su primer campeonato internacional en la etapa de naciones.

Por su parte, Catalina Prieto, con apenas 11 años, terminó en la 12ª posición en Infantil Internacional y se convirtió en la patinadora más joven en la historia de Italia Unida en representar a la Selección Argentina. Durante la competencia también estuvo presente Antonella Figueroa, técnica principal del club, quien acompañó a los representantes roquenses junto a la entrenadora del seleccionado nacional.

Desde Italia Unida destacaron el esfuerzo de los patinadores y el trabajo realizado durante los últimos años para alcanzar estos resultados. Además, el club invitó a familiares, amigos y a toda la comunidad a recibir a los representantes el próximo lunes 24 de agosto, desde las 19, en la sede de Italia Unida.