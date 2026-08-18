Quiénes eran las dos hermanas de 19 y 21 años que murieron en un accidente en la Ruta 60 de Mendoza

Rosario y Juana Masó eran hermanas y murieron en un trágico accidente en la ruta 60.

La comunidad mendocina atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de Juana Masó Tillar, de 21 años, y Rosario Masó Tillar, de 19, dos hermanas que fallecieron luego de un brutal accidente ocurrido sobre la Ruta Provincial 60, en el departamento de Maipú.

Las jóvenes viajaban en un Volkswagen T-Cross que chocó de frente contra un Peugeot 504 durante la noche del domingo, a la altura del callejón Piperbo, en la zona de Fray Luis Beltrán. El impacto también provocó la muerte del conductor del otro vehículo, Oscar Aníbal “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años.

Juana y Rosario fueron trasladadas en grave estado al Hospital Central de Mendoza. La mayor murió el lunes a las 17.44, luego de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Horas más tarde se confirmó el fallecimiento de su hermana menor.

Quiénes eran Juana y Rosario

Las hermanas eran oriundas de Mendoza y tenían domicilio en Chacras de Coria, aunque sus raíces familiares estaban en Carrodilla.

Juana, de 21 años, estudiaba Ingeniería Industrial, mientras que Rosario, de 19, cursaba la carrera de Psicología en la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza.

La noticia provocó numerosas muestras de dolor entre familiares, amigos e instituciones educativas que acompañaron la trayectoria de ambas jóvenes.

Desde la UCA Mendoza despidieron a Rosario con un mensaje en el que expresaron su acompañamiento a sus familiares y amigos y pidieron por su eterno descanso.

También se pronunció el Colegio San Luis Gonzaga, donde las hermanas habían realizado sus estudios secundarios. La institución expresó su dolor y acompañó a la familia y a las promociones de las que ambas formaron parte.

Rosario y Juana Masó eran hermanas y murieron en un trágico accidente en la ruta 60.

La despedida de sus amigas

Las redes sociales se convirtieron en uno de los espacios donde familiares y amigos expresaron el dolor por la muerte de las hermanas.

Rosario Pérez, amiga íntima de Juana, publicó un extenso mensaje para despedirla. “Nunca pensé que iba a tener que despedirme de vos. Fuiste y siempre vas a ser mi mejor amiga y mi compañía”, escribió.

En su mensaje, contó que ambas hablaban todos los días y compartían distintos momentos de sus vidas.

“Fuiste la hermana que nunca tuve, pero que siempre quise”, expresó la joven, quien recordó la amistad que las unía y agregó una de las frases más conmovedoras de su despedida: “Me enseñaste todo menos a dejarte ir”.

“Te voy a amar y recordar siempre. Siempre vas a ser una parte enorme de mi corazón”, concluyó.

El accidente en la Ruta Provincial 60

El siniestro ocurrió cerca de las 20.30 del domingo, cuando un Peugeot 504 y un Volkswagen T-Cross chocaron frontalmente sobre la Ruta Provincial 60, a la altura del callejón Piperbo.

Las circunstancias que provocaron el impacto todavía son investigadas por la Policía Vial y los peritos especializados.

La primera víctima fatal fue Oscar Aníbal Fernández Mercau, quien conducía el Peugeot 504. El hombre era árbitro de fútbol amateur y era conocido en el ambiente deportivo de Maipú y de distintos puntos de la zona Este de Mendoza.

Además, otros tres ocupantes del Volkswagen T-Cross permanecen internados. El conductor, un hombre de 52 años, se encuentra en el Hospital Lagomaggiore con pronóstico reservado. Una mujer de 42 años permanece internada en el Hospital El Carmen, mientras que otra mujer, de 54 años, recibe atención especializada en el Hospital Perrupato.