Peligra la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de Uruguay

Tras la dura derrota ante Estados Unidos, la continuidad de Bielsa en Uruguay está cuestionada.

Uruguay cayó 5-1 frente a Estados Unidos en Florida y se puso en duda la continuidad de Marcelo Bielsa como entrenador de la selección charrúa. La goleada habría profundizado la distancia que hay entre el argentino y el resto del plantel, según aseguró el periodista Federico Buysan.

Por otra parte, la idea de juego del DT, que había generado expectativa entre los jugadores al inicio de su ciclo, con el tiempo y malos resultados se fue diluyendo, además de que el clima dentro del vestuario no es el mejor y por diversos motivos.

En primer lugar, por la ausencia de figuras como Edinson Cavani, en su momento, o Federico Valverde en esta doble fecha FIFA que los charrúas disputaron ante México y los norteamericanos.

Por otra parte, las explosivas declaraciones de Luis Suárez sobre Bielsa y cómo se vive en el Complejo en el que entrena el plantel, un mes después de retirarse de la selección uruguaya, algo que dejó una herida que jamás sanó.

«Lo que pasó con Suárez pasó factura, es muy claro, visible y notorio. Desde ese problema ni un jugador volvió a rendir a la altura de lo que lo estaba haciendo. Hay jugadores a los que le pesa mucho la selección, que han venido repetidamente, no han funcionado y los sigue llevando y poniendo», relató Carlos Bueno, exfutbolista de la Celeste.

Sin embargo, desde la AUF salieron a respaldar al Loco tras la goleada ante Estados Unidos. «El resultado nos pegó fuerte. Pero veo a Bielsa con fuerza para seguir, tiene mucha autocrítica. Ante ese dolor hay un razonamiento, pero hay que recomponer y seguir», dijo el director deportivo, Jorge Giordano.

Lo cierto es que el ciclo de Marcelo Bielsa en Uruguay estuvo muy marcado por altibajos. Su equipo clasificó al Mundial haciendo una buena Eliminatoria, en la que venció a Brasil y Argentina (en La Bombonera) y quedó en la tercera ubicación de la Copa América de 2024.

Sin embargo, el flojo rendimiento que mostró en algunos partidos y las decisiones controversiales lo dejan al técnico argentino en una situación incómoda.