Pérfora empató la serie y la semifinal del PreFederal de básquet se define en La Caldera

El Verde festejó ante su gente y el domingo volverá a Neuquén, para cerrar la serie ante el Rojo.

Pérfora dominó de principio a fin, le ganó a Independiente por 87-63 y estiró la definición de la segunda semifinal del torneo PreFederal de básquet. El Verde sacó diferencias desde el arranque y controló a un rival que presentó batalla en la primera mitad, pero en la segunda se quedó sin respuestas.

Empatados 1-1, todo se definirá en La Caldera de Neuquén, el domingo a las 20 y sin público, por los incidentes producidos el domingo pasado. En la final ya espera Pacífico, que le barrió la serie a Centro Español (2-0).

Dominio local desde el arranque en el Piti Claris

Pérfora picó en punta con un 7-0 y a partir de ahí controló el juego. Cerró el primer parcial por 27-17 y luego de una reacción del Rojo en el segundo, otra vez marcó diferencias y estiró a 45-30. Esa brecha de 15 casi siempre fue para arriba y por eso el local lo cerró sin ningún problema.

Candia y Mateo Isolabella volverán a encontrarse en La Caldera. (Matías Subat)

Nahuel Vicentín (22 puntos), Santiago Candia (18) y Luca Chiapella (15) fueron los máximos anotadores de Pérfora y Nacho Claris dio 11 asistencias; mientras que Julián Fedele (14) y Lautaro Riego (13) llegaron al doble dígito en Independiente. Chiapella en el local y Carlos Paredes en la visita, con 9 cada uno, fueron los máximos reboteros de la noche.

En la comparativa estadística, los rubros de mayor diferencia fueron las asistencias (27-12) y los recuperos (14-4). Además, Independiente sufrió con las pérdidas (19), contra 9 del dueño de casa.