Pérfora lo ganó en tiempo extra, Español fue letal y los dos mandan en la Liga Federal

Emilio Santana fue el mejor de la cancha en la victoria de Español,. Fito García Barros, como siempre, cumplió. (Prensa Centro Español)

Pérfora y Centro Español, líderes de la división Sur de la Liga Argentina de básquet, jugaron en simultáneo y no fallaron. El Verde se hizo fuerte de visitante contra Atlético Regina y le ganó en tiempo extra por 91-89; mientras que el Torito festejó en El Templo de Plottier luego de un claro 85-72 sobre Deportivo Roca.

Ambos alcanzaron un registro de 8-1 y se consolidan como los mejores equipos de la competencia. Son equipos que mantuvieron buena parte de la base del PreFederal y ahí está una de las claves. En la próxima fecha se verán las caras y prometen partidazo.

El Torito apareció en el segundo cuarto

Roca empezó mejor en El Templo y se quedó con el primer parcial por 20-16, pero la reacción fue rápida, Español encontró soluciones en el segundo y pasó a ganar 41-36 antes del descanso largo. En el tercero apareció la dupla Emilio Santana-Franco Casacchia, llegó la máxima de 14 (60-46) y a partir de ahí el local controló el partido.

Santana terminó como goleador del juego con 27 puntos (más 6 asistencias), y también fueron vitales los aportes de Juan Peral (15 y 7 asistencias), Quimey Acosta (15) y Casacchia, con un doble-doble de 11 puntos y 10 rebotes. Agustín Montero (23), Adolfo García Barros (12) y Cristian Cadillac (10 más 9 rebotes) resultaron los destacados en el Depo.

Fue el octavo festejo en nueve fechas para el Torito. (Prensa Centro Español)

Pérfora ganó un partidazo

Pérfora tuvo que esforzarse al máximo para sostener su liderazgo en la división Sur. Fue hasta Villa Regina, donde el Albo dejó todo para alcanzar la igualdad en los 40 (75-75), pero sufrió en el tiempo extra. El Verde dominó esos 5 minutos finales y se llevó un triunfazo de La Calderita.

Seis jugadores visitantes terminaron en doble dígito, liderados por Nahuel Vicentín, con 19 tantos. También anotaron seguido Julián Ruiz (13), Santiago Candia (13), Sebastián Godoy (13), Lucas Mohnen (12) y Pedro Emilio. En el Albo sobresalieron Juan Borghese (20), Germán Frencia (15) y Franco Herbick (15).

Vicentín vs. Nacho Claris. Compañeros en el PreFederal, rivales en la Liga. (Prensa Atlético Regina)

Se viene un gran mano a mano

Español y Pérfora, líderes con 17 puntos (8-1) se cruzarán en la próxima fecha y prometen un gran duelo: será el jueves 30, a partir de las 21, en El Templo de Plottier. Antes se verán las caras Club Plottier (13) vs. Pacífico (12), martes a las 21 en El Histórico; e Independiente (14) vs. Petrolero (9), miércoles a las 21:30 en La Caldera.