La figura de Brasil que se perderá el Mundial 2026 por lesión

Hace instantes, llegó una noticia desde Europa que impactó de lleno en Brasil. La cinco veces campeona del mundo tendrá una nueva baja para el Mundial 2026, que comenzará el próximo 11 de junio.

El defensor brasileño Eder Militao se operará en su biceps femoral de la pierna izquierda y de esta forma se perderá lo que resta de la temporada y tampoco podrá estar presente en la próxima Copa del Mundo.

Esta nueva lesión se ocasionó el pasado 21 de abril en el duelo entre Real Madrid y Alavés. En este partido, el central brasileño debió salir a los 45 minutos por la molestia y se encendieron las alarmas. El futbolista tomaría esta decisión para no tener una recaída en la lesión y recién volvería a las canchas en un lapso de cuatro a cinco meses.

Una nueva lesión saca a Militao del Mundial.

El defensor no es titular indiscutido en la Verdeamarela, pero era una fija en la convocatoria de la próxima Copa del Mundo. Además, ya disputó su primer Mundial en Qatar 2022, donde disputó cuatro partidos.

Esta baja representa un nuevo dolor de cabeza para Carlo Ancelotti, que no podrá contar con Rodrygo (rotura del ligamente cruzado anterior), extremo del Real Madrid, y la baja casi confirmada de Estevao. El joven de 18 años tuvo un desgarro grado 4 y no se sabe si estará en Estados Unidos.

Estevao está con un pie afuera del próximo Mundial.

La larga lista de ausencias por lesión

En la previa a cada cita mundialista, varios futbolistas son baja por lesión de la Copa del Mundo. Este año no es la excepción. La Selección Argentina fue una de las más perjudicadas, ya que no podrá contar con Juan Foyth ni Joaquín Panichelli.

Trasladándonos a Europa, ya hay dos potencias que sufren. Una de ellas es Alemania, que hace unos días ya sabe que no podrá convocar a Serge Gnabry. Otro es Francia, que no podrá sumar a Hugo Ekitike. La gran incógnita en las próximas semanas será el estado de salud de Lamine Yamal, que se lesionó con Barcelona y llegaría con lo justo al Mundial.