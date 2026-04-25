Programa para celíacos en Río Negro: de qué trata, los requisitos y cómo anotarse

El Gobierno de Río Negro informó que las personas que forman parte del Programa Celíacos deberán actualizar sus datos personales para poder acceder a la reposición de las tarjetas alimentarias en caso de extravío, robo, rotura o vencimiento.

La medida apunta a mantener actualizado el padrón de beneficiarios y asegurar la entrega del beneficio alimentario a personas con celiaquía en situación de vulnerabilidad.

La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano a través del área de Nutrición y está dirigido en corregir registros desactualizados que dificultan el contacto con los beneficiarios y retrasan la entrega de nuevas tarjetas.

Programa Celíacos: de qué se trata el beneficio y cómo anotarse

El programa consiste en una tarjeta con acreditación mensual que permite comprar alimentos específicos sin TACC, y está destinado a personas celíacas en situación de vulnerabilidad social incluidas en el registro provincial según la Ley 3772.

Para realizar la actualización, los usuarios activos deben comunicarse mediante WhatsApp al número 2920553245. A partir de ese primer contacto, el equipo técnico continúa el trámite para completar la información necesaria y garantizar el envío del nuevo plástico.

Programa Celíacos: qué requisitos se necesitan

En cuanto a la inscripción, quienes deseen acceder al beneficio deben realizar un trámite personal en el hospital de su localidad, a través del área de Servicio Social. Allí se inicia el proceso de evaluación y carga de datos en el sistema provincial.

Entre los requisitos se solicita presentar DNI, constancia de CUIL, estudios médicos que acrediten el diagnóstico de celiaquía, una encuesta social y el formulario del padrón único del Ministerio. El trámite es gratuito y la entrega de la tarjeta puede demorar aproximadamente dos meses.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que mantener los datos actualizados es clave para asegurar el correcto funcionamiento del programa, optimizar los tiempos administrativos y garantizar que la asistencia llegue de manera efectiva a quienes la necesitan.