Liga Argentina de básquet: Deportivo Viedma no pudo ante Pico FC en La Pampa

Deportivo Viedma dio pelea, pero cayó por 73-65 frente a Pico FC en La Pampa, por la fecha 28 de la fase regular de la Liga Argentina de básquet. El equipo rionegrino, que transita por un 2026 positivo, esta vez no pudo cantar victoria y su registro en la Conferencia Sur es de 15 triunfos y 13 derrotas.

El inicio fue favorable para el conjunto de Guillermo Bogliacino, que arrancó con buen ritmo y rápidamente se puso al frente en el marcador, mostrando un juego colectivo sólido y efectividad desde el perímetro. Pico FC se mantuvo en partido, pero Depo logró cerrar el primer cuarto arriba por cuatro puntos: 23-19.

En el segundo parcial, el Decano movió el banco y comenzó a encontrar mejores variantes en ataque, con transiciones rápidas y una defensa que complicó al equipo de Viedma. Pico logró descontar, pasó al frente y llegó a sacar una máxima de diez puntos (38-28). Finalmente se fue al descanso largo arriba por 44-38, tras un parcial de 25-15.

Luego de un buen primer tiempo, los equipos bajaron su nivel en el complemento. (Prensa Pico FC)

Paridad en el tercero, gran cierre de los pampeanos

Luego del entretiempo, el juego se volvió más trabado. A ambos equipos les costó encontrar fluidez, con varias faltas y errores que marcaron el ritmo del tercer cuarto. En ese contexto, Deportivo Viedma logró recortar diferencias y el parcial terminó 10-13, dejando el marcador 54-51.

En el último tramo, Pico FC volvió a tomar el control en el marcador, administró la ventaja con inteligencia y supo sostener la diferencia para quedarse con el encuentro por 73-65, en un duelo muy disputado hasta el final.

Luciano Cáceres, con 16, y Keiver Marcano, con 11, fueron los máximos anotadores en Viedma, que también tuvo un buen trabajo de Lucas González, dueño de 10 rebotes. El goleador del partido fue el local Rodrigo Sánchez, con 18.

Ahora, los dirigidos por Guillermo Bogliacino regresan a Viedma para descansar y enfocarse en su próximo compromiso: será el lunes 9 de marzo, por la fecha 29, cuando reciban a La Unión de Colón, en el Ángel Cayetano Arias de la capital rionegrina.