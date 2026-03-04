Liga Federal de básquet: la acción 2026 se pone en marcha con un partidazo en El Templo de Plottier

Centro Español y Atlético Regina, dos que se armaron para pelear arriba, levantarán el telón de una nueva edición de la Liga Federal de básquet. Será este miércoles a las 21:30, en El Templo de Plottier, y prometen un partido de alto vuelo. La acción seguirá el jueves con dos juegos y se cerrará el viernes con el clásico neuquino entre Pacífico e Independiente.

La división Sur de Río Negro y Neuquén continúa con ocho clubes, aunque hubo un doble enroque, porque Petrolero Argentino y Club Plottier lograron el ascenso en el PreFederal. El Matador se coronó campeón de la B, mientras que los de Plottier superaron a Biguá en el repechaje. Esto le dio paso a una zona llena de clásicos y por eso hay promesa de buenos espectáculos en las canchas de la región.

El primer encuentro cruzará al Torito con el Albo. En el dueño de casa se dio la vuelta de Mauricio Santángelo como entrenador y los dos fichajes más importantes fueron los de Luciano García y Quimey Acosta, que llegaron para reforzar la buena base del PreFederal.

En Regina, por su parte, optaron por una renovación casi total y se sumaron seis nombres: Nacho Claris, César Lavoratornuovo, Germán Frencia, Francisco Ullúa, Franco Herbik y Santino Culasso. Sobra experiencia y por eso el quinteto de Juan Manuel Zavala promete pelear bien arriba en la competencia.

El programa de la primera fecha

Miércoles 4 de marzo

Centro Español vs. Altético Regina, El Templo de Plottier, 21:30

Jueves 5 de marzo

Club Plottier vs. Pérfora, El Histórico de Plottier, 21

Deportivo Roca vs. Pacífico, Gimena Padín, 21

Viernes 6 de marzo

Pacífico vs. Independiente, Viejo Ramíez de Neuquén, 21

Marcon y Vicentín siguen en Independiente y Pérfora. (Archivo Oscar Livera)

Todos los planteles

Atlético Regina: Martín Fagotti, Manuel Navarro, Ignacio Claris, César Lavoratornuovo, Francisco Ullúa, Germán Frencia, Franco Herbik, Santino Culasso, Juan Borghese, Thiago González. DT: Juan Manuel Zavala

Centro Español: Luciano García, Emilio Santana, Facundo Ramadori, Quimey Acosta, Franco Casacchia, Juan Peral Solana, Manuel Caratino, Valentín Aranda. DT: Mauricio Santángelo

Club Plottier: Angelo Sasso, Leandro Tapia, Paolo Casale, Gabriel Spinaci, Joaquín Morandini, Mirko Saffe, Benjamín Loncón, Juan Escudero, Lautaro Bur. DT: Sergio Bellandi

Deportivo Roca: Cristian Cadillac, Agustín Montero, Matías Sagarzasu, Adolfo García Barros, Jeremías Fernández, Tobías Jerez, Martín Pamich, Galo Villanova, Lautaro Luengo. DT: Sebastián García

Independiente: David Oviedo, Carlos Paredes, Julián Fedele, Gino Veronesi, Joaquín Marcon, Pe-dro Martelli, Drazen Sinigoj, Gonzalo Leyton, Tiziano Bianchi, Nicholas Jenkins, M. Algranatti, JJ Sánchez, Máximo Platé. DT: Andrés García

Pacífico: Lucas Romera, Marco Roumec, David Veliz, Gustavo Maranguello, Alex Soria, Giuliano Sasso, Matías Stanic, Mateo Vázquez, Exequiel Sánchez, Benjamín Agorreca. DT: Maximiliano Rubio

Pérfora: Julián Ruiz, Nahuel Vicentín, Luca Chiapella, Sebastián Godoy Vega, Pedro Emilio, Tomás Gutiérrez, Agustín Caparroz, Santiago Candia, Facundo Drobec , Matías Caparroz. DT: Fernando Claris

Petrolero Argentino: Mateo Uzandizaga, Pablo Pérez, Pablo Almendra, Matías Arias, Julián Roumec, Bautista Baumgartner, Ricado Britez, Bautista Schwindt, Sebastián Ojeda, Soto, Josko Agnic. Francisco Gendana. DT: José Naon