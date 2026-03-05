Centro Español es el primer ganador de la Liga Federal de básquet: venció a Regina en El Templo
Fue 68-63 en la apertura de la Conferencia Sur, que sigue con la jornada inaugural entre jueves y viernes.
La Liga Federal de básquet está en marcha y Centro Español logró la primera victoria de la edición 2026. Dominó de principio a fin a Atlético Regina, le ganó 68-63 y empezó de la mejor manera su camino por la Conferencia Sur. La fecha inaugural seguirá este jueves con dos partidos y se cerrará el viernes con el clásico neuquino.
El Torito fue superior en El Templo de Plottier y se sacó de encima al equipo que más se reforzó para esta competencia. Con un buen arranque (17-10) y más sólido que su rival en defensa, controló el marcador ante un Albo que peleó hasta el final, pero no pudo revertir las historia. 36-31 marcó el tablero camino a vestuarios y el tercer parcial se cerró por 55-46.
Rebotes y asistencias, claves
Las estadísticas de tiro fueron muy parejas (36% para el local y 37% para la visita en campo) y por eso las claves del juego pasaron por los rebotes y las asistencias. Español ganó la batalla de los tableros con claridad (44-36) y tuvo como líder de ese rubro a Franco Casacchia con 11, el único que alcanzó el doble dígito. A la hora del pase gol la historia terminó 18-12.
Emilio Santana y el debutante Quimey Acosta llegaron hasta 18 puntos y fueron, junto a Nacho Claris, los goleadores de la noche. En el Albo, otros dos jugadores pasaron los 10: Manu Navarro terminó con 14 y César Lavoratornuovo, 11.
Así sigue la primera fecha del Sur
Jueves 5 de marzo
Club Plottier vs. Pérfora, El Histórico de Plottier, 21
Deportivo Roca vs. Petrolero, Gimena Padín, 21
Viernes 6 de marzo
Pacífico vs. Independiente, Viejo Ramírez de Neuquén, 21
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar