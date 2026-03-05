Centro Español es el primer ganador de la Liga Federal de básquet: venció a Regina en El Templo

La Liga Federal de básquet está en marcha y Centro Español logró la primera victoria de la edición 2026. Dominó de principio a fin a Atlético Regina, le ganó 68-63 y empezó de la mejor manera su camino por la Conferencia Sur. La fecha inaugural seguirá este jueves con dos partidos y se cerrará el viernes con el clásico neuquino.

El Torito fue superior en El Templo de Plottier y se sacó de encima al equipo que más se reforzó para esta competencia. Con un buen arranque (17-10) y más sólido que su rival en defensa, controló el marcador ante un Albo que peleó hasta el final, pero no pudo revertir las historia. 36-31 marcó el tablero camino a vestuarios y el tercer parcial se cerró por 55-46.

Rebotes y asistencias, claves

Las estadísticas de tiro fueron muy parejas (36% para el local y 37% para la visita en campo) y por eso las claves del juego pasaron por los rebotes y las asistencias. Español ganó la batalla de los tableros con claridad (44-36) y tuvo como líder de ese rubro a Franco Casacchia con 11, el único que alcanzó el doble dígito. A la hora del pase gol la historia terminó 18-12.

Emilio Santana y el debutante Quimey Acosta llegaron hasta 18 puntos y fueron, junto a Nacho Claris, los goleadores de la noche. En el Albo, otros dos jugadores pasaron los 10: Manu Navarro terminó con 14 y César Lavoratornuovo, 11.

Así sigue la primera fecha del Sur

Jueves 5 de marzo

Club Plottier vs. Pérfora, El Histórico de Plottier, 21

Deportivo Roca vs. Petrolero, Gimena Padín, 21

Viernes 6 de marzo

Pacífico vs. Independiente, Viejo Ramírez de Neuquén, 21