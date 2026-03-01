Perrone hizo podio y Morelli fue octavo: gran arranque argentino en Moto3 en Tailandia

El inicio de la temporada 2026 de Moto3 dejó señales muy positivas para el motociclismo argentino. En el Gran Premio de Tailandia, Valentín Perrone y Marco Morelli tuvieron actuaciones destacadas y comenzaron el año de la mejor manera en la tercera categoría del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad.

El gran protagonista fue Perrone, de apenas 18 años, quien afronta su segunda temporada en la categoría y debutó como piloto principal del Red Bull KTM Tech3. Tras un sólido 2025 como rookie, respondió a las expectativas con una carrera brillante: largó 14° y terminó tercero en el Circuito Internacional de Chang, logrando un valioso podio.

La victoria quedó en manos de David Almansa, seguido por Máximo Quiles, ambos con KTM y con una diferencia superior a los nueve segundos sobre el resto del pelotón. Detrás, Perrone lideró el grupo perseguidor y se impuso en una definición ajustadísima, superando a Álvaro Carpe, Veda Petrama y Adrián Fernández, todos separados por apenas tres décimas al cruzar la bandera a cuadros. El argentino finalizó a 9,480 segundos del ganador y sumó así su tercer podio en Moto3.

También fue una jornada muy positiva para Marco Morelli. El piloto, que se incorporó al Aspar Team tras disputar ocho carreras en la temporada pasada, finalizó octavo y consiguió el mejor resultado de su trayectoria en la categoría. Con 18 años, Morelli debutó en el exigente trazado tailandés -marcado por las altas temperaturas- y avanzó tres posiciones, del 11° al 8°, para sumar sus primeros ocho puntos del año.

Marco Morelli logró el mejor resultado de su carrera en Moto3. (@marcomorelli95)

Tras este arranque en Asia, el calendario tendrá un breve receso. La próxima cita será en Brasil, donde el Mundial regresará luego de 20 años de ausencia, el fin de semana del 20 de marzo.