Túnez anunció a su nuevo DT que debutará en la Copa del Mundo: un viejo conocido de Argentina

En las últimas horas, se confirmó quién será el nuevo técnico de Túnez y se trata de un viejo conocido para la Selección Argentina. Luego de la goleada sufrida ante Suecia (5-1), el equipo africano despidió a Sabri Lamouchi en plena Copa del Mundo y comenzó a buscar su reemplazante.

Finalmente, el encargado de ocupar el puesto vacante es el francés Hervé Renard, según informó la federación tunecina. En el comunicado se detalla que el contrato será hasta el final del certamen, pero se podría extender más allá del torneo.

La confirmación de la llegada de Renard a Túnez.

El entrenador de 57 años tendrá una nueva experiencia mundialista, luego de dar el batacazo en Qatar 2022 y vencer a la Albiceleste en el debut por 2-1. Además, el exfutbolista quedó en la memoria de los argentinos por su vaticinante frase post victoria ante el equipo de Scaloni: «Argentina va a salir campeón del Mundo«.

El saludo de Renard con Scaloni luego de la histórica victoria de Arabia.

La llegada de Renard a Túnez marca un hecho sin precedentes. A pesar de que no es la primera vez que un seleccionado despide a su técnico en la Copa del Mundo, lo común en estas situaciones es que un asistente del DT se haga cargo del equipo.

Será su tercer Mundial con un equipo diferente, ya que en 2018 dirigió a Marruecos. Buscará un hito: clasificar por primera vez a la segunda fase a «Las Águilas de Cartago». Tendrá poco tiempo para entrenar con sus dirigidos, ya que Túnez volverá a jugar el próximo 21 de junio frente a Japón. Luego, cerrará la fase de grupos el 25 ante Países Bajos.