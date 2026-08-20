Platense hizo historia en la Libertadores: le ganó por penales a Coquimbo y clasificó a cuartos

Otra página dorada escribió Platense para su historia. El Calamar logró anoche clasificarse por primera vez a los cuartos de final de la Copa Libertadores, luego de superar una dramática y extensa definición por penales ante Coquimbo Unido en Chile.

El conjunto que dirige Martín Palermo no pudo romper el cero durante los 90 minutos, por lo que, tras el empate sin goles en la ida, la llave debió definirse desde los doce pasos.

Ahí apareció la figura de Juan Pablo Cozzani. El arquero de Platense convirtió su propio penal y, en el siguiente turno, le atajó el remate a Cornejo, para sellar una clasificación inolvidable por 7-5 en favor del conjunto de Vicente López.

¡¡¡JUAN PABLO COZZANI, EL HÉROE DEL CALAMAR DE AMÉRICA!!! El arquero de Platense atajó el último penal y le dio la clasificación a Cuartos de final de la #Libertadores.



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Previamente, durante los 90 minutos, el encuentro fue trabado y muy disputado, sin grandes ocasiones de goles para ambos equipos.

Lo más claro del equipo argentino, a los 41 minutos. Luciano Giménez recuperó una pelota ante el arquero Sánchez y consiguió sacar un centro desde la derecha, aunque Retamar no pudo conectar correctamente. Poco después, a los 45, Sánchez respondió ante un remate de Ferreyra desde afuera del área.

Por parte del local, a los 33 minutos, Johansen, que había ingresado por Lucas Pratto, habilitó al argentino Guido Vadalá, cuyo disparo fue detenido por Cozzani con las piernas.

LA INCREÍBLE CHANCE QUE PERDIÓ PLATENSE



El Calamar tuvo una gran oportunidad para abrir el marcador, pero no logró concretarla y sigue todo 0-0 en Chile.



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Finalizó el partido y hubo que ir a los penales. La tanda fue tan pareja como la llave global. Los primeros cinco ejecutantes de cada equipo convirtieron sus remates y la definición llegó al 5-5.

A partir de allí comenzó el uno contra uno. Platense volvió a acertar y Cozzani tuvo la posibilidad de convertirse en héroe. El arquero se hizo cargo de su penal, lo convirtió y luego se quedó con el disparo de Cornejo, sellando la llave y decretando la clasificación calamar.

El desafío que viene será todavía mayor: Platense enfrentará a Fluminense en los cuartos de final. La serie tendrá su primer capítulo en Saavedra y se definirá en el mítico Maracaná de Río de Janeiro.