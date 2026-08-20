Impactante accidente en Roca: alcoholizado, chocó contra un poste y terminó sobre una vereda. Foto: Juan Thomes

Esta mañana, 20 de agosto, los vecinos de la zona oeste de Roca se sorprendieron al iniciar la jornada con una impactante escena: una camioneta había quedado clavada de punta sobre una vereda.

Las imágenes y videos se difundieron rápidamente en las redes sociales, pero recién horas más tarde se confirmó lo que había ocurrido.

Qué pasó con la camioneta que apareció en una vereda de Roca

De acuerdo a la información brindada por el comisario José González, jefe de la Unidad Regional II de Roca, a Diario RÍO NEGRO todo se originó a raíz de un siniestro vial que tuvo como único protagonista a una camioneta.

Foto: Juan Thomes

El hecho se registró minutos antes de las 5 de la madrugada en la intersección de las calles Damas Patricias y Alsina. Personal del Destacamento 178 tuvo que intervenir cuando fueron alertados por una camioneta que había terminado sobre una vereda.

Foto: Juan Thomes

Cuando arribaron constataron que se trataba de una camioneta Haval H6 ProHEV conducida por un hombre. Este habría perdido el control y tras chocar contra un poste de luz, quedó entre el frente de un domicilio y un árbol.

Foto: Juan Thomes

El conductor se encontraba en el sitio y manifestó que no requería asistencia médica. Por su parte, personal de Seguridad Vial le realizó el test de alcoholemia al conductor y confirmaron que arrojó resultado positivo.