Privatización de Trenes Argentinos: el Gobierno autorizó la licitación de las líneas Belgrano Cargas, San Martín y Urquiza

La medida fue establecida en el Boletín oficial y comunicada por el ministerio de Economía (Foto: archivo)

El Gobierno inició el proceso para que empresas del sector privado asuman la administración, mantenimiento y modernización de la infraestructura ferroviaria del país. La medida fue oficializada a través de la Resolución N° 1350/2026, firmada por el ministro de Economía Luis Caputo y publicada en el Boletín Oficial.

El concurso público contempla la entrega en concesión de un total de 7.594 kilómetros operativos repartidos en 16 provincias y con conexión directa a cinco pasos internacionales con Chile, Bolivia, Paraguay, Brasil y Uruguay.

Privatización de Trenes Argentinos: Fechas, cronogramas y plazos de presentación

La convocatoria se llevará a cabo íntegramente de manera digital mediante la plataforma oficial CONTRAT.AR, donde los interesados ya pueden consultar el Pliego de Bases y Condiciones Generales junto con las especificaciones técnicas particulares de cada trazado.

El cronograma estipulado por las autoridades fija que las consultas sobre los pliegos licitatorios podrán realizarse hasta el 28 de octubre de 2026 a las 10:00 horas, mientras que el plazo para la presentación formal de ofertas vencerá el 11 de noviembre a las 09:59 horas.

El acto público de apertura de sobres se ejecutará ese mismo 11 de noviembre a las 10:00 horas a través del sistema informático, y la evaluación de los proyectos quedará a cargo de una Comisión Evaluadora ad hoc conformada por tres miembros titulares y tres suplentes.

Condicionales del concurso, esquema financiero y restricciones a empresas estatales

Entre los puntos normativos del concurso, la versión final aprobada incorporó una cláusula que prohíbe explícitamente la participación de compañías controladas por Estados extranjeros, lo que restringe el ingreso de firmas estatales internacionales.

El esquema diseñado plantea una separación en la privatización: los concesionarios asumirán el control de las vías y terrenos linderos, teniendo como opción adicional la compra del material rodante a través de un remate público o su adquisición dentro de los propios contratos.

Los fondos recaudados por la eventual subasta del material rodante ingresarán a un fideicomiso de administración constituido por la empresa Belgrano Cargas y Logística S.A. para ordenar los recursos del proceso.

El modelo contractual dispuesto no establece subsidios estatales ni el pago de cánones, por lo que las empresas adjudicatarias obtendrán sus ingresos mediante el cobro de peajes a los operadores ferroviarios y la explotación comercial de los inmuebles linderos a las trazas.

Adicionalmente, el Poder Ejecutivo dispuso que las inversiones de modernización y desarrollo de infraestructura califican para recibir los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), proyectando inversiones iniciales en el sistema por un estimado de US$ 755 millones.

Con información de Infobae