Pampita brilló en Bariloche: moda, pieles y glamour

La nieve había cubierto los cerros, los bosques y buena parte de la ciudad. Frente al Nahuel Huapi, el paisaje hizo el resto: Bariloche se convirtió por una tarde en escenario de moda y Pampita fue, naturalmente, el centro de todas las miradas.

El Fashion Sunset World Tour desembarcó por primera vez en la Patagonia con una edición en el Hotel Charming Luxury Lodge & Private Spa que reunió moda, gastronomía y música. Pero también dejó algo menos previsible: una postal fashion atravesada por la identidad del invierno barilochense.

Desde la llegada de los invitados quedó claro que el frío no iba a imponer discreción. Tapados de gran volumen, pieles, gorros, brillos y diferentes texturas dominaron los looks. La montaña funcionó como inspiración y también como excusa para jugar con estilismos más audaces, lejos del minimalismo.

Pampita, plata y pieles

Para la ocasión, Pampita eligió un vestido corto y ajustado cubierto de brillos plateados, con espalda descubierta, zapatos de taco alto y un abrigo de piel. Una combinación que condensó algunas de las claves de la jornada: brillo, sensualidad y prendas de alto impacto.

Marcelo Martinez.

El plateado, uno de los tonos que continúa ganando terreno en la moda, contrastó con el blanco de la nieve y convirtió su llegada en una de las imágenes más potentes del encuentro.

Más allá del look, la modelo volvió a mostrar la soltura y el imán que tiene frente al público. Posó para las cámaras, conversó con los invitados y respondió a cada pedido de fotos.

“Me encanta que Fashion Sunset esté en Bariloche. Teníamos muchas ganas de que viniera a la Patagonia y nos tocó un día espectacular, lleno de nieve”, contó.

La ciudad, además, forma parte de su propia historia profesional. En diálogo con Moda y Belleza, Pampita recordó aquellas producciones fotográficas en bikini sobre la nieve que protagonizó años atrás y que se convirtieron en imágenes emblemáticas de una etapa de su carrera. Esta vez, el regreso tuvo otra estética: pieles, brillo y glamour de invierno.

“Fue un evento de moda con marcas locales que también pudieron participar. Ojalá que se repita”, señaló.

Una pasarela con diseñadores de Bariloche

Uno de los rasgos distintivos de esta primera edición patagónica fue la convivencia de propuestas de diferentes lugares. Ocho marcas de Punta del Este, Buenos Aires y Rosario compartieron espacio con diseñadores de Bariloche, que encontraron en el encuentro una vidriera para mostrar su trabajo.

Marcelo Martinez.

Leo Saleh, creador y productor del Fashion Sunset World Tour, explicó que llegar a la Patagonia era una cuenta pendiente del ciclo. “Cuando uno dice Patagonia, automáticamente piensa en Bariloche. Es el lugar donde funcionan los shows y los grandes eventos”, sostuvo.

La apuesta también buscó trasladar un formato que habitualmente circula por grandes centros urbanos y destinos turísticos. “A la gente le gustó mucho porque es algo novedoso. Está bueno traer a Bariloche los eventos que uno ve en Buenos Aires”, agregó.

Marcelo Martinez.

La conducción estuvo a cargo del propio productor junto a Hernán Drago, que acompañó catorce de las dieciséis ediciones realizadas hasta ahora. “Siempre es un placer ver lo que genera Fashion Sunset: la gente se prende, están los sponsors y la prensa que acompaña. Entre todos hacemos el evento”, destacó Drago.

Producción periodística: Camila Bravo – Video: Luis Endrinal – Fotos Marcelo Martínez – Vinculación con la producción Sasha Bueti (La Mala Productora).