Un festival de Los Leones: 7-1 a Nueva Zelanda y pasaje a la segunda fase del Mundial de hockey

Los Leones mostraron toda su categoría y vapulearon a Nueva Zelanda por 7-1, en el Mundial que se desarrolla en Países Bajos y Bélgica. Con el pase a la segunda fase asegurado, esperan por el resultado del encuentro que jugarán los neerlandeses contra Japón, para saber como sigue la historia. Por lo pronto, en el cierre de la ronda de grupos, Argentina mostró su mejor versión.

Pese a que el empate los favorecía, Los Leones salieron en busca de la rápida ventaja. Sin embargo, los neozelandeses fueron superiores y sorprendieron con el gol de Kane Russell. A falta de 20 segundos para el cierre del primer parcial, Argentina salvó en la línea el segundo tanto de los de negro.

En el cuarto II, Argentina cambió el aire, retomó el control del juego y empezó a tener oportunidades. Y el empate llegó por la misma vía: penal y gol de Tomás Domene. Con el partido igualado empezó otra historia para Los Leones.

El 2-1 rompió el partido

Aunque Argentina empezó el tercer capítulo sin Thomas Habif (tarjeta verde), el juego fue fluido y Bautista Capurro anotó un golazo. Nueva Zelanda pareció tocado por el gol y perdió un hombre por dos minutos: Joseph Morrison. Y apareció nuevamente todo el talento argentino en el córner corto. Otra vez Domene, que estampó la pelota en el ángulo de Dominic Dixon para darles seguridad a los argentinos. Tuvo el cuarto Lucas Martínez, pero el arquero le tapó un bombazo que se metía arriba.

El partido empezó parejo, pero desde el tercer cuarto fue todo de Argentina. (AFP)

El episodio final mostró otra de las buenas variantes de Argentina en el córner corto: una acción de laboratorio terminó en el gol de Tadeo Marcucci. El dominio argentino, a estas alturas, era abrumador. Nueva Zelanda quedó totalmente desorientado y Nico Keenan aprovechó para estirar a 5-1 con un tiro cruzado de revés.

En el final, los de negro entraron en un descontrol total y los argentinos aprovecharon para anotar dos goles con el arco libre (Nueva Zelanda había sumado un jugador de campo y sacado a su arquero): Capurro y Domene, que cerró el partido con un hat trick.