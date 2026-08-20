Menestrina, el ganador del concurso para camarista civil de Neuquén que cuestionó la reforma laboral

La consejera De los Santos (bloque del PJ) fue la que más insistió para que el candidato exprese su opinión sobre la reforma. Foto Matías Subat.

Nicolás Menestrina, juez del Tribunal del Trabajo N°3 de La Plata, ganó el concurso para ocupar el cargo de camarista civil de Neuquén. Se impuso ante la jueza civil local, María Elizabeth Reynals, por apenas 1,28 puntos de diferencia.

En la entrevista que le realizaron en el Consejo de la Magistratura, el magistrado afirmó que la vocalía por la que compite tiene 115 expedientes a sentencia, de los cuales el 44% son causas laborales, 33% civiles, 17% de familia y un 4% de juicios ejecutivos. Dijo que estos números no lo «espantan»: el tribunal que integra en Buenos Aires saca unas 100 sentencias por mes en una jurisdicción que abarca 1.200.000 personas.

El funcionario judicial quedó primero en el orden de mérito definitivo con 67,79 puntos totales. Reynals terminó en segundo lugar con 66,51 puntos. El tercer puesto fue para el defensor público civil de Neuquén, Erhard Oscar Closs Saracho, con 58,21 puntos.

Su pliego deberá pasar por la Legislatura, y si resulta aprobada la designación, estará en condiciones de asumir.

«Esta reforma ha venido a recortar derechos»

Menestrina nació en La Plata en 1984. Vivió en Villa La Angostura, se fue a estudiar Derecho, retornó en 2019 a la provincia, donde trabajó como relator del camarista Fernando Ghisini, y volvió a irse en 2021. Es hincha de Gimnasia.

Explicó que en el tribunal bonaerense lo que hacen es un «triage», como el que se utiliza en las guardias de los hospitales y clínicas, para evaluar la urgencia de cada expediente y que en Neuquén implementaría un sistema similar. Aseguró que en cuatro o cinco meses la vocalía estaría «en números razonables».

Valoró positivamente el código procesal civil adversarial que implementó la provincia desde este mes, y consideró que el principal atributo que debe tener un camarista multifuero es «adaptarse a la materia en la que está trabajando». Contó que su esposa también es abogada, especialista en Derecho de Familia.

Uno de los consejeros que representa a los abogados, Eduardo Sepúlveda, le planteó las dificultades para alquilar en la ciudad. «El poder judicial es un sector de la sociedad que está muy bien remunerado, yo creo que eso permite destrabar cualquier dificultad de acceso a la vivienda», respondió.

La consejera del bloque del PJ, Belén de los Santos, le preguntó qué opinaba de la reforma laboral que impulsó el gobierno de Javier Milei. Contestó que se trata de una modificación «trascendental por la profundidad y la cantidad de materias que involucra, va a tener que hacerse un estudio muy arduo». Remarcó que traerá «mucha conflictividad».

Manifestó que la «reclamación» laboral es «superior en épocas donde la actividad económica fluctúa mejor» que cuando hay crisis. «Las personas que pierden empleo en estos momentos están más preocupadas por conseguir otra fuente de subsistencia que por reclamar por sus derechos», agregó.

Mencionó que «esta reforma ha venido a recortar derechos». «Disminuye y degrada los derechos de los trabajadores», enfatizó.

Si es designado, será el segundo Menestrina en ser camarista civil en Neuquén. Su hermano, Juan Manuel, forma parte del tribunal que tiene competencia en todo el interior de la provincia. La consejera Andrea Paz, que representa a los abogados, le consultó si tenía algún inconveniente con integrar una sala con él. Dijo que no tenía problema con eso.

«Venimos de ámbitos de formación distinta. Así como acuerdo en algunas cosas, hay muchas otras en las cuales tenemos miradas jurídicas disonantes. La cosa juzgada administrativa es una de ellas, que discutimos seguido», subrayó.

Aclaró que «hoy la ley admite con mayor amplitud el mecanismo de la recusación sin causa, también podrían usarlo las partes».

Cinco de los siete consejeros le dieron la máxima calificación posible por su desempeño en la entrevista. El presidente del cuerpo, Evaldo Moya, y De los Santos le bajaron un punto y se inclinaron por Reynals.