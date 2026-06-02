Scaloni se rindió ante Colapinto antes del GP de Mónaco de Fórmula 1: «Es lindo esperar para verlo correr»

Scaloni junto a Briatore y Colapinto en la previa al GP de Bélgica.

A días del inicio de la Copa del Mundo, Lionel Scaloni se metió en el mundo de la Fórmula 1 y dejó en claro su admiración por Franco Colapinto. Este fin de semana, el piloto argentino afrontará un nuevo desafío con Alpine en el Gran Premio de Mónaco.

En una entrevista con Olé, el entrenador de la Selección Argentina habló sobre el piloto bonaerense y reconoció que sigue de cerca cada una de sus presentaciones en la máxima categoría del automovilismo. Además, reveló que su hijo es fanático del pilarense.

«Mi hijo es fanático, fanático. Se compró todo de Colapinto, del equipo, está enamorado«, contó el DT campeón del mundo, que además reveló que suele madrugar los fines de semana para seguir la actividad de la Fórmula 1.

Lejos de mostrarse como un especialista, Scaloni explicó que su vínculo con el automovilismo viene desde la infancia. «Yo toda la vida fui fierrero y tener un piloto en la Fórmula 1 para nosotros es algo increíble«, afirmó.

En ese sentido, recordó sus primeros años siguiendo el deporte motor: «De chiquito, para mí, ir a ver Turismo Carretera era espectacular. Los fierros fueron toda nuestra pasión», contó.

El entrenador también describió cómo vive cada fin de semana de carrera desde que Colapinto llegó a la Fórmula 1. «¿Sabés lo lindo que es un fin de semana de Fórmula 1 esperando verlo correr la clasificación? Ahora que está esta carrera sprint hay un montón de cosas más. Uno se levanta para verlo a él», señaló.

Además, destacó el presente que atraviesa el piloto argentino en la categoría. «Creo que hoy el coche, sin entender mucho, tampoco voy a hacerme el entendido, lo está ayudando y él lo está haciendo muy bien», analizó.

Scaloni también recordó el breve encuentro que mantuvo con Colapinto en Bélgica. Según contó, evitó interrumpirlo demasiado por el momento deportivo que atravesaba. «Lo conocí en Bélgica, un ratito, porque yo también sé lo que es estar ahí antes de una clasificación, entonces intenté no molestar mucho», relató.

Aun así, aseguró que le alcanzó para llevarse una gran impresión del joven piloto. «Me bastó para ver que es un pibe bien, espectacular. Y ojalá le vaya bien», cerró el entrenador de la Selección Argentina.

Los horarios de Franco Colapinto en el Gran Premio de Mónaco

Viernes 5 de junio

Práctica libre 1: 8:30 hs.

Práctica libre 2: 12:00 hs.

Sábado 6 de junio

Práctica libre 3: 7:30 hs.

Prueba de clasificación: 11 hs.

Domingo 7 de junio

Carrera: 10:00 hs (78 vueltas).