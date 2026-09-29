¿Por qué el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 se corre en Malasia?

El circuito de Sepang se estrenó en 1999, con victoria del irlandés Eddie Irvine y 1-2 de Ferrari.

Un hecho sin precedentes, motivado por circunstancias extraordinarias. La continuidad del calendario 2026 de Fórmula 1 tendrá lugar el fin de semana venidero, con el Gran Premio de Bahréin, la decimosexta cita de la temporada; competencia que se disputará en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia.

Una carrera con un nombre, pero con disputa en otro lugar. El «Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia», como se denomina el evento, marca el regreso al calendario mundial de Malasia tras nueve años. ¿Por qué un gran premio se desarrolla en otro circuito y mantiene su denominación?

La FIA encontró en Sepang la solución perfecta a los conflictos bélicos que tienen a Bahrein como foco de ataques desde febrero pasado; situación que naturalmente pone en peligro la seguridad e integridad de todos los actores protagónicos del gran circo.

La última edición de la F1 en Malasia se disputó en 2017 y fue ganada por Max Vestappen, con Red Bull.

El Gran Premio de Bahréin se debió disputar, de acuerdo al cronograma original, en abril pasado, pero la escalada del conflicto en Medio Oriente llevó a la postergación del mismo, como también de la competencia en Arabia Saudita. En ese momento, la F1 puso en pausa su calendario y comenzó a buscar alternativas.

Aunque la posibilidad de regresar a Sakhir fue evaluada, la situación en la región no mejoró y cerró todo tipo de negociación. No obstante, autoridades del GP de Bahrein acordó con la F1 y la FIA mantener su competencia, pero trasladarla a otro circuito. Allí asomó Sepang, a 6000 kilómetros de Sakhir, como sede del evento deportivo.

La ubicación de Malasia, estrenado en 1999, fue determinante para concretar el acuerdo. El mismo se encuentra a unos 300 kilómetros de Singapur, que recibirá a la Fórmula 1 durante el siguiente fin de semana. Esto facilitará el traslado de los equipos, los autos y todo el material necesario entre ambas competencias.

Sepang recibió a la Fórmula 1 de manera ininterrumpida entre 1999 y 2017. La caída en la venta de entradas, la disminución de las audiencias televisivas y las diferencias económicas con la organización provocaron que el circuito renunciara anticipadamente a su contrato y no disputara la carrera prevista para 2018.