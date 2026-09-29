«Lastimado y golpeado»: Juan Pablo Vojvoda habló sobre su salida de Racing

Pablo Vojvoda dejó de ser el entrenador de Racing luego de la durísima eliminación de la Copa Argentina ante Boca (de 2-0 a 2-3), duró apenas 90 días en el cargo y después de unas horas, decidió hablar. Se lo notó golpeado y es lógico porque la Academia significaba un gran desafío en su carrera.

Luego de 13 partidos al frente del plantel profesional, el saldo fue de 4 victorias, 2 empates y 7 derrotas, muy flojo si se toma en cuenta la Racing había recuperado protagonismo en los últimos años y era habitué de las competencias internacionales. Hoy, el equipo está afuera de la zona de clasificación a las copas.

«Fue una decisión del club»

La salida de Vojvoda se confirmó el lunes y durante las primeras horas del martes se refirió al tema. «Fue una decisión del club y la acepté, yo sigo lastimado y golpeado por la derrota“, sentenció el DT. Pocos segundos más tarde, reconoció: “Todavía le estoy dando vuelta a los tres cabezazos en el área, y soy uno de los responsables de eso“.

“El golpe de Boca, de este partido, fue muy duro“, reveló sin titubear. No conforme con esa declaración, redobló la apuesta. “Ir ganando 2-0 y después faltaban 10 segundos para los penales… y después los penales podía pasar cualquier cosa“, siguió el cordobés.

Además, Vojvoda hizo hincapié en la estrategia que preparó para enfrentar al Xeneize por los cuartos de final de la Copa Argentina. “Habíamos planteado un plan de juego que se siguió durante todo el primer tiempo y la mitad del segundo tiempo, hasta que empezaron a llegar los goles de Boca“. explicó.

Por último admitó que “en el partido ante Huracán, vi un vestuario golpeado y le expresé mi respaldo a los jugadores, porque sentía que podíamos revertir nuestro presente“. Sin embargo, antes de cerrar su discurso, culminó: “No tenía problemas en hablar post derrota ante Boca, a pesar de que estábamos dolidos“.