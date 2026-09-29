Franco Colapinto reveló cuál será su objetivo en Malasia: «Tengo muchas ganas»

Franco Colapinto ya dejó atrás el choque en Azerbaiyán y rápidamente quiere dar vuelta la página. Luego del error en la carrera de Bakú, que significó su abandono, el de Gasly y el de Norris, el argentino ya se enfoca en el Gran Premio de Bahréin, que se correrá este fin de semana inéditamente en Malasia.

La Fórmula 1 tendrá su 16° fecha aquí después de su incorporación de urgencia para el calendario, tras la cancelación del GP de Bahréin, que estaba programado para abril pasado.

Colapinto tratará de dejar atrás el incidente del sábado pasado.

Será el debut de Franco en este circuito, ya que la última vez que se corría allí fue en la temporada 2017. «Será mi primera experiencia en Sepang. Es un circuito del que escuché hablar y que vi mucho mientras crecía viendo la Fórmula 1. Una de las cosas que más llaman la atención son las condiciones, ya que hace mucho calor y hay mucha humedad, y siempre parece haber una alta probabilidad de que llueva».

Luego, contó que estuvo en la sede oficial del equipo en Gran Bretaña y remarcó la inusual preparación para esta fecha: «Después de Bakú, volé a Enstone, tal como estaba previsto, para pasar un día en el simulador. Fue algo bastante particular, ya que nos estamos preparando para adaptarnos al huso horario y estuve en la fábrica a las 5 de la mañana junto con mis ingenieros».

Y anticipó cuáles son sus aspiraciones: «Tengo muchas ganas de conocer Malasia y el objetivo es tener un viernes productivo, lograr que el auto esté dentro de una buena ventana de puesta a punto y, con suerte, estar en condiciones de luchar por el top 10 en ambas jornadas nuevamente»

Será un fin de semana complicado para Colapinto. No solo por no conocer el circuito, sino porque deberá cumplir la sanción de 5 posiciones tras el accidente en Bakú. De esta forma, deberá aspirar a meterse en Q3 para no salir tan lejos de los puntos en la carrera del domingo.

Sepang, el «nuevo» circuito para la actual F1

Sepang recibió por primera vez a la F1 en 1999 y rápidamente se convirtió en uno de los escenarios característicos del campeonato. Diseñado por Hermann Tilke, cuenta actualmente con una extensión de 5,543 kilómetros y combina largas rectas, curvas rápidas y sectores de alta exigencia aerodinámica.

A pasar de su tradicionalidad, la última carrera que se disputó allí fue en 2017, donde Max Verstappen se quedó con la victoria, la segunda de su por entonces incipiente carrera. Solo 10 de los 22 pilotos de la actual parrilla realizaron giros en Sepang.

El circuito que volverá a la máxima categoría después de 9 años.

El circuito también tiene como uno de sus grandes condicionantes al clima de Malasia, marcado habitualmente por altas temperaturas, humedad y la posibilidad de lluvias intensas que históricamente provocaron carreras impredecibles.

Para este fin de semana, la lluvia estará presente durante las tres jornadas. Para el sábado, el día de clasificación, se espera un clima nublado con posibilidades de tormentas eléctricas. A su vez, para la carrera del domingo, se esperan chubascos que puede alternar con periodos de tiempo seco (aunque tropical).

Los horarios del fin de semana en Malasia

Viernes 2 de octubre

Prácticas Libres 1: 1:30 horas

Prácticas Libres 2: 5:00 horas

Sábado 3 de octubre

Prácticas Libres 3: 1:30 horas

Clasificación: 5:00 horas

Domingo 4 de octubre

Carrera: 4:00 horas

Toda la actividad se podrá seguir a través de Fox Sports y Disney+.