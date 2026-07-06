Portugal y España igualan sin goles al término del primer tiempo en Dallas

¿Será el último partido mundialista de Cristiano? El "9" anunció su retiro de la Selección tras el certamen.

Sin goles pero muy emocionante primera etapa entre Portugal y España en Dallas, el primero de los dos encuentros de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 de la jornada; uno de los cruces más picantes de dicha instancia.

Los españoles comenzaron apoderándose del balón, pero los portugueses con mayor profundidad y peligro en el área rival. No obstante, los ibéricos también dispusieron sus chances, siendo ambos arqueros fundamentales para mantener el cero en sus arcos.

A los 11′, Unai Simón se mostró seguro ante el primer remate certero de Cristiano Ronaldo; el primer aviso de peligro real del partido.

Respondió España a los 15′, con una gran jugada individual de Lamine Yamal, encarando por izquierda y rematando cruzado, ante un gigante Diogo Costa, que contuvo ese remate y luego, con mano cambiada, despejó al córner un tiro de Álex Baena desde afuera del área.

Otra para la Roja, a los 30′: centro rasante de Pedri al área y despeje a tiempo de Costa, antes de la llegada de Dani Olmo.

Las dos últimas claras, para Portugal. A los 36′, lindo centro de Pedro Neto, cabeceó Joao Félix, cachetó Simón y la pirueta de Cristiano encontró nuevamente al golero español, dejando además una linda volada para la foto.

A los 40′, Nuno Mendes remató desde la izquierda, al borde del área grande, pero otra vez Simón aseguró su arco y despejó el peligro.

¿EL SUCESOR DEL SANTO DE CASILLAS?



Unai Simón alcanzó a tocar el balón tras el cabezazo de Joao Felix y se estiró lo más posible para atrapar el rebote de Cristiano Ronaldo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/IbMET9WyZo — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Cómo llegaron

Más allá del presente de ambos equipos, el choque entre ambos representa unos de los clásicos y más atractivos duelos del fútbol europeo.

Por un lado, el Portugal de Cristiano Ronaldo, que podría disputar hoy su último partido con la Selección. Los lusos llegaron a octavos tras una agónica y polémica victoria ante Croacia por 2 a 1, con el VAR como principal protagonista.

Del otro lado, un España plagado de figuras, destacándose Lamine Yamal, Pedri y Mikel Oyarzábal, entre otros, y considerado de los máximos candidatos a pelear por el título mundial en el presente certamen. La Roja viene de ganarle con comodidad a Austria por 3 a 0.

El ganador de este partido chocará con el vencedor del duelo que más tarde protagonizarán Estados Unidos y Bélgica.

Formaciones

España: Unai Simon, Pedro Porro, Pau Cubarsi, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alex Baena, Rodri, Pedri, Dani Olmo, Lamine Yamal y Mikel Oyarzabal.

Portugal: Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix y Cristiano Ronaldo.