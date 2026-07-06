La advertencia de Leandro Paredes antes de Argentina vs. Egipto: «Todas las selecciones están…»

Este martes la Selección Argentina tendrá un duelo clave ante Egipto por los octavos de final del Mundial 2026. En la previa del encuentro, Leandro Paredes analizó el presente del equipo, se refirió a la dificultad del compromiso y aseguró que está listo para meterse en el once inicial si Lionel Scaloni lo considera.

El jugador de Boca Juniors destacó la importancia de mantener la intensidad durante los 90 minutos y recordó el mensaje que recibió el plantel tras la victoria sobre Cabo Verde. «La enseñanza es que no habrá ningún partido fácil, como pasará con Egipto. Tras el gol de Cuti Romero ante Cabo Verde, ¿qué nos dijo el DT? No dijo Scaloni ‘no juegan más’, sino que había que seguir intentando, presionando y dejar todo hasta el final», expresó.

"SCALONI DIJO QUE HASTA EL FINAL DEJEMOS LA IMAGEN DE QUE QUEREMOS SIEMPRE LO MISMO"



Leandro Paredes, mediocampista de Argentina, sobre la reacción del DT de la Albiceleste tras el gol de Cuti Romero.@nanisenra #MundialEnDSPORTS #FutbolTotal #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iF1cTfJykA — DSPORTS (@DSports) July 6, 2026

Consultado sobre la posibilidad de meterse en el equipo titular, el volante fue contundente. «Siempre me veo adentro. El entrenador toma las decisiones y elige a los once. Nosotros debemos dar todo y estar dispuestos. Queremos mostrar nuestra mejor versión. No siempre se puede, se sufrió y se pudo ganar».

"NOSOTROS SIEMPRE QUEREMOS DAR NUESTRA MEJOR VERSIÓN" 🇦🇷



Leandro Paredes, en la previa del entrenamiento de la Selección Argentina, palpitó el duelo frente a Egipto por los octavos de final y habló sobre lo que buscan revertir tras el partido ante Cabo Verde.



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Paredes también habló sobre el desgaste físico que arrastra el plantel en la competencia, aunque transmitió tranquilidad respecto al estado del grupo. «El cansancio que tenemos es normal, influyó el césped. Estamos bien futbolística y anímicamente. No hay partidos fáciles, como pasó contra Cabo Verde. Ganar era lo más importante y pudimos hacerlo», sostuvo.

Por último, el futbolista fue consultado por la sorpresiva eliminación de Brasil a manos de Noruega en los octavos de final. Para Paredes, el resultado refleja la paridad que existe en la Copa del Mundo. «No me sorprendió la derrota de Brasil. Hace ruido, pero todas las selecciones están bien preparadas y el Mundial es así.»

"HACE RUIDO VER AFUERA A BRASIL, PERO NO HAY PARTIDOS FÁCILES" 🇦🇷



Leandro Paredes habló antes del entrenamiento de la Selección Argentina y se refirió a la sorpresiva eliminación de Brasil del Mundial 2026. pic.twitter.com/vNmq1vxb6K — TyC Sports (@TyCSports) July 6, 2026

Molina, autocrítico: «Hay cuestiones a resolver en…»

Nahuel Molina, jugador de Atlético de Madrid, también dialogó con la prensa y analizó el partido con Cabo Verde «en frío». «Hay cuestiones a resolver en lo defensivo, ser más ordenados. En los dos goles sufridos ante Cabo Verde pudimos estar mejor y evitarlos.»

Luego habló sobre el próximo rival. «Egipto suma mucha gente en ataque, hay que estar bien ordenados y comunicarnos mucho. Debemos ser protagonistas, confiar en nuestro juego. Intentamos estar a nuestro ritmo, no al de la gente, que nos alienta a jugar como lo veníamos haciendo. Hay que lo más frescos posible para resolver bien. Buscamos siempre, queremos mejorar más», comentó el lateral derecho.