PreFederal de básquet: arranca el 12 de septiembre y tiene fixture confirmado

Pérfora recibirá a Regina en duelo de candidatos. Fueron los mejores zonales a nivel país en la última LFB. (Archivo)

El comité organizador de la Federación de Básquet del Neuquén y la Asociación Alto Valle dio a conocer el fixture de la próxima edición del torneo PreFederal de básquer, que tendrá ocho equipos en la zona Campeonato y siete en el Ascenso. Como ocurrió en la pasada edición, los siete mejores de la elite más el campeón de la B lograrán su plaza para la Liga Federal de Básquet 2026.

Aunque cerca de la fecha puede haber retoques, el 12 de septiembre es la fecha de arranque para la división principal y un día más tarde para el Ascenso. En la Campeonato, Pérfora defenderá el título y sus siete rivales serán Centro Español, Independiente, Biguá, Del Progreso, Pacífico, Deportivo Roca y Atlético Regina, que hará su debut en el certamen, luego de ser campeón de la segunda categoría.

Petrolero Argentino de Plaza Hiuncul, que descendió en 2024, tendrá como contrincantes a Cinco Saltos, Vista Alegre, Cipolletti, Centenario, Club Plottier y Unión Alem Progresista, que vuelve a la competencia de primera división.

Pérfora-Atlético Regina, partidazo inaugural

Pérfora, que viene de una actuación histórica y quedó a un paso del ascenso a la Liga Argentina; y Atlético Regina, que sorprendió con su campaña y pasó dos rondas de play offs nacionales, se verán las caras en la jornada inaugural de la zona Campeonato y el duelo apunta a ser el más atractivo de ese arranque. La fecha se completará con Centro Español vs. Independiente, Pacífico vs. Del Progreso y Deportivo Roca vs. Biguá.

Vuelve Unión y descansa Petrolero

Unión Alem Progresista confirmó su vuelta a la competencia PreFederal y visitará a Centenario en el arranque del Ascenso. En los otros juegos, Club Plottier se las verá con Cipolletti, mientras que Cinco Saltos será local de Vista Alegre. Petrolero Argentino tendrá descanso.