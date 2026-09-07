PreFederal de básquet: acá están todos los planteles de la edición 2026
La acción arrancará el viernes 11 de septiembre, con la primera de las cuatro fechas clásicas.
El PreFederal 2026 está a la vuelta de la esquina y se viene una edición renovada, camino a la Liga Federal de básquet 2027. Con más movimientos que en las temporadas anteriores y nombres de peso para la categoría, asoman los candidatos y, como siempre, habrá que dejar lugar para las sorpresas.
Centro Español concretó la incorporación más importante del mercado, con el regreso de Franco Pennacchiotti (foto), pero además tendrá a Mario Sepúlveda, el Señor de los Ascensos, quien se pondrá otra vez los cortos. Atlético Regina es el otro marcado como favorito, con un plantel nuevo y jugadores que vienen de la Liga Argentina.
Pérfora e Independiente tocaron poco y eso puede ser una ventaja, mientras que Pacífico, Plottier, Deportivo Roca y Petrolero estarán expectantes, con el objetivo de sorprender y pelear bien arriba.
La primera fecha, prevista para el fin de semana, será clásica y se verán las caras Pacífico vs. Independiente, Deportivo Roca vs. Atlético Regina, Centro Español vs. Plottier y Petrolero Argentino vs. Pérfora. Será la primera de las cuatro jornadas con derby. Las otras serán en el sexto, undécimo y último capítulo de la fase regular.
El programa de las dos primeras fechas
Viernes 11 de septiembre, jornada 1
Pacífico vs. Independiente, Viejo Ramírez, 21:30
Centro Español vs. Club Plottier, El Templo, 21:30
Petrolero Argentino vs. Pérfora, La Cueva, 21:30
Deportivo Roca vs. Atlético Regina, Gimena Padín, 22:00
Domingo 13 de septiembre, jornada 2
Attlético Regina vs. Centro Español, La Calderita, 20:30
Pacífivo vs. Club Plottier, Viejo Ramírez, 20:30
Deportivo Roca vs. Petrolero, Gimena Padín, 20:30
Pérfora vs. Independiente, Oscar Piti Claris, 20:30
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