Pablo Quirno defendió las medidas sobre Malvinas y reveló que tras las sanciones no paró de “atender llamados de empresas”

El canciller argentino Pablo Quirno defendió una vez más el paquete de medidas que anunció el presidente Javier Milei en cadena nacional respecto a sancionar a aquellas empresas que participen de la explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas.

Al mismo tiempo reiteró que el objetivo central de la Casa Rosada es «evitar que se haga explotación hidrocarburífera» en el archipiélago y avanzar rápidamente con el proyecto de Ley en el Congreso.

Pablo Quirno sobre las medidas de Milei

En declaraciones televisivas, el titular de la Cancillería detalló que la batería de decisiones surgió a parit de «un trabajo de meses» y tras esto reveló que a raíz de la comunicación oficial no paró de «atender llamados de empresas». En este punto, remarcó la expectativa del Gobierno de recibir acompañamiento de potencias y naciones aliadas: «Esperamos que los países amigos nos apoyen».

Quirno desestimó que la iniciativa responda a una estrategia para revertir eventuales caídas de imagen del presidente, tal como se estaba manifestando desde la oposición. Siguiendo esta línea, aseguró que a Milei «le va perfectamente bien en las encuestas» y que «el apoyo en la sociedad a estas medidas es extraordinario».

Al mismo tiempo, el canciller resaltó el respaldo otorgado por entidades como el G6, la Cámara de Comercio y la Sociedad Rural Argentina (SRA), al sostener que la causa del Atlántico Sur «es un objetivo común a todos».

Respecto de la instrumentación legal del paquete, el funcionario justificó que Cancillería sea la autoridad de aplicación debido a que se trata primordialmente de un asunto de política exterior. Asimismo, confirmó que el Poder Ejecutivo ultima los detalles para enviar formalmente la iniciativa al ámbito parlamentario: «Estamos trabajando en la preparación de la nueva ley y esperamos poder presentarla en el Congreso lo antes posible».

Sobre el final de la entrevista, señaló: «Argentina está en un camino de cambio profundo, la agenda sigue hacia adelante. Toda la perspectiva que tiene el país de acá en adelante es que vamos a estar cada día mejor, a pesar de los agoreros de siempre», y acusó a los bloques opositores de «intentar implantar malas noticias porque no tienen resultados».

El Canciller @pabloquirno revela que recibió varios llamados de empresas que operan en el país confirmando que no apoyarán las operaciones hidrocarburíferas en Malvinas, y explica que esa reacción nace del peso que hoy tiene Vaca Muerta como elemento de presión gracias a las… pic.twitter.com/vy2b8kgbFk — Oficina de Respuesta Oficial (@RespOficial_Arg) September 7, 2026

Con información de Noticias Argentinas