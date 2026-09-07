Ola polar, bajo cero y al podio: Chapelco rozó los -6°C y Neuquén se metió entre las localidades más heladas del país

La ola de frío polar se hizo sentir durante las primeras horas de este lunes 07 de septiembre. Las condiciones de aire seco y cielo despejado provocaron fuertes heladas en el inicio de la semana laboral, ubicando a varias localidades cordilleranas y de la estepa en los primeros puestos de congelamiento del país.

Según las mediciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la chubutense Esquel lideró el ranking nacional con -7.2°C, pero el norte patagónico copó de inmediato la tabla de posiciones con marcas bajo cero en la cordillera neuquina y la Línea Sur de Río Negro.

El top 10 de las ciudades más frías de Argentina: una por una, las más heladas

Las heladas matinales desplomaron los termómetros en la Patagonia, el sur bonaerense y la franja andina de Cuyo. El ranking oficial registró las siguientes marcas:

Esquel (Chubut): -7.2°C (100% de humedad)

(100% de humedad) Chapelco (San Martín de los Andes, Neuquén): -6.2°C

Perito Moreno (Santa Cruz): -4.9°C

Malargüe (Mendoza): -4.8°C (Sensación térmica de -8.8°C)

(Sensación térmica de -8.8°C) Maquinchao (Río Negro): -4.8°C (Sensación térmica de -8.8°C)

(Sensación térmica de -8.8°C) Tandil (Buenos Aires): -4.4°C (Sensación térmica de -6.9°C)

(Sensación térmica de -6.9°C) San Carlos de Bariloche (Río Negro): -4.3°C (Sensación térmica de -7.5°C)

(Sensación térmica de -7.5°C) San Juan (San Juan): -3.2°C

Coronel Suárez (Buenos Aires): -3.2°C

Azul (Buenos Aires): -2.8°C

El panorama de la ola polar en la región: heladas en Neuquén y Río Negro

En la franja del Comahue, las bajas temperaturas obligaron a tomar recaudos en las calzadas por la presencia de hielo negro: