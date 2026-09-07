¿Tenés tu boleta lista? Descubrí los ganadores del Quini 6 y el pozo para el próximo sorteo

Quini 6 volvió a concentrar las miradas de miles de apostadores en todo el país, tras la concreción del sorteo número 3.406 en la noche del domingo 6 de septiembre 2026.

En una velada donde la fortuna de Quini 6 no arrojó combinaciones con seis aciertos en las alternativas mayores, los pozos principales quedaron desiertos.

De acuerdo con los datos brindados formalmente por la Caja de Asistencia Social de Santa Fe, esta seguidilla de vacantes continuará engrosando el fondo poceado para la próxima edición, al tiempo que la variante de resolución obligatoria distribuyó sumas millonarias entre 16 ganadores.

Resultados del Quini 6: números ganadores del sorteo del domingo 6 de septiembre 2026

El bolillero oficial de la Lotería de Santa Fe determinó las combinaciones de la jornada dominical, para cada una de las instancias del certamen:

Tradicional Primer Sorteo : 02 – 16 – 20 – 21 – 22 – 38 (Vacante con más de $1.855 millones) 5 aciertos: 27 ganadores ($2.078.421,33 cada uno) 4 aciertos: 1.628 ganadores ($10.341,04 cada uno)

: 02 – 16 – 20 – 21 – 22 – 38 (Vacante con más de $1.855 millones) La Segunda del Quini : 12 – 16 – 23 – 26 – 28 – 34 (Vacante con más de $2.214 millones) 5 aciertos: 23 ganadores ($2.439.885,91 cada uno) 4 aciertos: 1.513 ganadores ($11.127,04 cada uno)

: 12 – 16 – 23 – 26 – 28 – 34 (Vacante con más de $2.214 millones) El Quini que Siempre Sale : 00 – 03 – 04 – 13 – 23 – 42 ( 16 ganadores con 5 aciertos )

: 00 – 03 – 04 – 13 – 23 – 42 ( ) Pozo Extra: 00 – 02 – 03 – 12 – 16 – 20 – 21 – 22 – 23 – 26 – 28 – 32 – 34 – 37 – 38 – 41 (718 ganadores con $278.551,53 cada uno)

En la modalidad «Siempre Sale«, un total de 16 participantes lograron cinco aciertos sobre las bolillas extraídas, adjudicándose una recompensa individual de $31.448.574,00.

Próximo sorteo Quini 6: pozo acumulado para el miércoles 9 de septiembre 2026

Al no registrarse ganadores con seis aciertos en los esquemas principales, la Lotería de Santa Fe reconfigurará la masa poceada para el sorteo número 3.407, que se llevará a cabo el próximo miércoles 9 de septiembre 2026 a las 21:15.

La expectativa comercial se mantendrá en alza en las agencias, debido a los abultados remanentes acumulados en el Tradicional y La Segunda.

Los apostadores que deseen probar suerte pueden confeccionar sus boletas con seis números (del 00 al 45), en cualquier agencia de lotería autorizada antes del cierre de recepción de apuestas del miércoles.

La transmisión oficial podrá seguirse en directo a través de la TV Pública, señales televisivas provinciales y mediante el canal oficial de YouTube del organismo santafesino.