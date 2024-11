PreFederal de básquet: Atlético Regina no para y Cinco Saltos ganó un partido clave en el Ascenso

El Ascenso del PreFederal entra en la recta final y Atlético Regina sostiene su andar inmaculado, porque logró la décima victoria en el torneo. Fue por un claro 88-62 sobre Unión Alem Progresista, para extender el invicto y ratificar su candidatura al título, pero también a la Liga Federal 2025. En los otros partidos de la duodécima fecha, Cinco Saltos se quedó con un duelo clave ante Centenario, por 59-49 y Cipolletti, el escolta, no tuvo problemas para dejar en el camino a Vista Alegre, como visitante, por 87-33.

Atlético Regina sigue perfecto y está a dos partidos de cerrar invicto la etapa regular.

Este miércoles 6 de noviembre habrá dos partidos correspondientes a la fecha 13. Desde las 21:30 se verán las caras Unión vs. Cinco Saltos y a las 22, será el turno para Centenario vs. Club Plottier. El viernes 8 a las 21:30 completarán Cipolletti vs. Atlético Regina, sin dudas el gran partido de la fase regular.

En continuado irá la última jornada de la fase regular (14) y ahí se conocerán los cruces de play offs. El sábado 9 jugarán Plottier vs. Unión AP (horario a confirmar), el 10 se medirán Atlético Regina vs. Vista Alegre (a las 20:30) y el miércoles 13 cerrarán Cinco Saltos vs. Cipolletti, desde las 21:30.

Las estadísticas de la fecha 12 y las posiciones

Emiliano Bell, con 22 puntos, 8 rebotes y 7 asistencias, fue la gran figura del Albo de Regina en su décima victoria. Bien acompañado por Juan Borghese (19) y Manuel Navarro (17), el local no le dio chances a los Magos de Allen, que tuvieron como jugadores destacados a Franco Ríos (13), Martín Zunino (12), Ignacio Gómez (11) y Mario Sánchez (11).

El partido de la jornada se disputó en el Boris Kocina, donde Cinco Saltos superó a Centenario por 59-49. Subir al podio para esquivar a Regina en play offs es vital y el Tricolor cumplió con el objetivo. Nazareno López Galluci (23), Facundo Mazzoni (10 y 12 rebotes) y Joaquín Pérez Carrero (10) brillaron en el local; Agustín Chalde (12) y Dulio Lloyd (10 y 8), en la visita.

Cipolletti, por su parte, no tuvo problemas para vencer a Vista Alegre en La Madriguera, por 87-33. Santino Trobbiani (14 más 8), Emanuel Torres (11) y Martín Lascano (11) sobresalieron en el Albinegro, mientras que en el dueño de casa se destacaron Leonardo Martín (9) y Jesús Quintero (9 rebotes).

Las posiciones: Atlético Regina, 20 (10-0); Cipolletti, 18 (8-2); Cinco Saltos, 16 (6-4); Centenario, 16 (5-6); Club Plottier, 15 (5-5); Unión Alem Progresista, 12 (2-8); Vista Alegre 11 (0-11).