El básquet volvió al Ruca Che, Independiente se quedó con el clásico y acá están las mejores fotos

El básquet neuquino vivió una noche especial porque el Ruca Che le abrió sus puertas después de tres años para un partido oficial. Luego de un año de mucho trabajo, el estadio quedó a nuevo para festejar sus 30 años y al toque apareció esta posibilidad de que los clubes puedan usarlo para la competencia oficial. El hielo se rompió con el clásico más importante de la ciudad e Independiente logró un gran triunfo por 95-94, luego de dos tiempos suplementarios.

David Oviedo la rompió toda: 45 puntos. (Matías Subat)

En un partido muy cambiante, el Rojo picó en punta y ganó 23-18, después emparejó el Decano (36-35) y lo mejor se vio en el tercero, porque golearon parejo y el tablero marcó 59-62. El equipo de Andrés García recuperó esos tres puntos en el último parcial (18-15) y así llegaron los suplementarios, luego de los empates en 77 y 84.

Stanic, en tierra de gigantes. El perimetral fue el goleador de Pacífico. (Matías Subat)

En la última jugada de la noche, Independiente armó una ofensiva perfecta, que cerró el juvenil Gonzalo Leyton. Los árbitros fueron a revisarla, estaba todo perfecto y ahí se desató la locura en los sectores ocupados por el Rojo.

Andrés García, DT del Rojo. Luego de la caída en Plottier, el equipo se recuperó en el Ruca. (MS)

La gran figura de la noche fue David Cusita Oviedo, quien se despachó con 45 puntos. Al base le salieron todas y se llevó todos los aplausos de la noche. El interno Joaquín Marcon (18) y Carlos Paredes fueron los otros que anotaron parejo en el equipo de Andrés García.

Gran «trapo» desplegó la hinchada del Rojo antes del salto inicial. (Matías Subat)

En el equipo visitante no alcanzaron los 26 de Matías Stanic. Los otros que sobresalieron fueron Sebastián Godoy Vega (17) y Gustavo Maranguello (16), quien anotó un triplazo en el cierre y puso el 94-93. Después, llegó la definición de Leyton y el interminable festejo de los Rojos.

Maxi Rubio, entrenador de Pacífico. Su equipo lo perdió en la última bola. (MS)

En el otro clásico del domingo, Del Progreso le ganó a Deportivo Roca, por 98-88 y los dos quedaron con registro de 1-1 en el arranque de la competencia. Jorge Coronado aplicó ley del ex y terminó con 26 puntos, mientras que Martín Arcoleas anotó 25. Fito García Barros (25) y Agustín Montero (21) fueron los mejores en el Depo.

La sorpresa se dio en Villa Regina, donde Biguá sorprendió a Atlético y le ganó 69-63. Tomás Djenderedjian, con 15, fue el máximo anotador en el equipo neuquino, que se recuperó de la caída en el debut, ante Roca. El Albo arrancó 0-2. Mañana a las 21 completarán Pérfora-Centro Español, en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul. Los dos ganaron en la jornada inaugural.

El Ruca Che tuvo gran marco. Ahí jugarán Biguá y las Rojas en la Liga Nacional Femenina. (MS)

David Oviedo inicia un ataque del Rojo. Jugó un partido inolvidable. (Matías Subat)