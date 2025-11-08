PreFederal de básquet: Independiente mantuvo el 1 en la última jugada del partido

Independiente venció a Pérfora por 78-76 y quedó a un paso de asegurar el 1 en la fase regular del torneo PreFederal de básquet. El único que puede superarlo es Pacífico, que dio cuenta de Biguá en El Nido (87-69). La fecha 13 se completó con la victoria de Deportivo Roca sobre Atlético Regina (73-65) y la recuperación de Centro Español, que venía de cinco caídas en serie: fue ante Del Progreso (74-63) en el Gigante de la calle Maipú.

Con estos resultados, Independiente lidera con 24 (11-2), Pacífico es escolta con 23 (10-3), Pérfora completa el podio con 22 (9-4) y Centro Español 21 (8-5) completa el cuarteto que tendrá localía en los playoffs. Los cuatro de abajo: Deportivo Roca 18 (5-8) y tres con el mismo registro Biguá, Del Progreso y Regina, 16 (3-10).

La última fecha de la fase regular será este domingo. A las 20 se medirán Pérfora-Del Progreso, en el Malvinas Argentinas; Regina-Independiente, en La Calderita, y Pacífico-Deportivo Roca, en el Viejo Ramírez. Desde las 20:30 completarán Centro Español vs. Biguá.

El Rojo sigue derecho

Se intuía que era el partido de la fecha y así ocurrió. Pérfora, el campeón, llegó a Neuquén con la intención de jugarse la última carta para terminar con el 1 y jugo de igual a igual con el líder Independiente. Fue un duelo muy parejo, con estos parciales: 18-19, 34-37, 58-55. La paridad llegó hasta el mismo cierre y Veronesi se transformó en héroe con su doble a 2s7 del final. Nahuel Vicentín tuvo la victoria en sus manos, pero lanzó incómodo, sobre la chicharra y llegó el festejo de los dirigidos por Andrés García.

Joaquín Marcon jugó otro partidazo con 25 más 9 rebotes y una valoración de 33, David Oviedo brilló con 16 y 11 asistencias, y Veronesi terminó con 12. En la visita sobresalieron Lucca Chiapella (19 y 10), Ignacio Claris (16) y Jeremías Fernández (14). En medio de tanta paridad, hubo dos datos claves: el Rojo regaló 9 asistencias más (24-15) y también prevaleció en recuperos (9-5).

Que marche un doble-doble para Oviedo: 16 puntos y 11 asistencias. (Oscar Livera)

Pacífico no dejó dudas en El Nido

Pacífico metió un tremendo parcial de 32-12 en el arranque y a partir de ahí controló el partido ante Biguá. Cuando el Decano encuentra su juego colectivo es letal y eso ocurrió en El Nido, donde el goleo vencedor fue muy repartido: Gustavo Maranguello (15 y 10 rebotes), David Véliz (14), Alex Soria (13), Matías Stanic (12) y Marco Roumec (12). En el local salvaron la ropa Francisco González (16), Franco Herbik (13). El Deca sacó mucha diferencia en los rebotes (46-33), pero también tuvo buena efectividad en tiros de dos puntos, con el 58% (18-31). Biguá quedó en 43 (15-35).

Roca, en un duelo cambiante

Deportivo Roca lo cerró con cierta comodidad y ese 73-65 final, pero antes fue un duelo lleno de interrogantes. Los parciales así lo marcan: el Depo picó en punta 22-10, Regina se puso a 2 en el segundo (32-30) y se descontroló en el tercero (64-42). El Naranja tuvo margen y aseguró una victoria vital, que ya lo deja con el 5 en la etapa regular. Su rival en play offs será el cuarto, hoy Español, aunque puede cambiar. Franco Heck (19) y Thiago Ghietti (15) fueron los máximos anotadores, mientras que Agustín Montero y Cristian Cadillac tomaron 10 rebotes cadauno. En la visita se destacaron Martín Fagotti (13 más 8 rebotes) y Manuel Navarro (10) y Sebastián Bernasconi (10).

Se recuperó el Torito

Centro Español, que había ganado los siete primeros juegos y perdió los últimos cinco, se recuperó en la casa de Del Progreso y logró un incuestionable 74-63 (16-18, 30-38, 49-61). Emilio Santana aplicó ley del ex y fue el goleador de la noche con 19, seguido de Franco Casacchia (16 más 11 y 30 de valoración) y Facundo Ramadori (11). En el local los mejores fueron Carlos Infante (15) y Facundo Marcilla (11 y 8 asistencias). 49-32 fue la ventaja en rebotes y con eso compensó las 20 pérdidas que tuvo, contra 11 de Del Progreso.