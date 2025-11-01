PreFederal de básquet: Independiente no afloja, Pacífico y Roca festejaron lejos de casa

En la recta final de la fase regular, Independiente dio otro paso firme, le ganó con claridad a Del Progreso, por 89-71 y sigue como único puntero del PreFederal de básquet. Pacífico y Pérfora no le pierden pisada, mientras que Deportivo Roca metió la sorpresa de la fecha 12 y venció a Centro Español en Plottier.

El Decano fue hasta Villa Regina y le ganó al Albo por un ajustado 80-79, el Verde no le dio chances a Biguá y lo venció 83-56 en el Malvinas Argentinas, mientras que el Naranja superó al Torito por 83-70.

Con estos resultados, el Rojo manda con 22 unidades (10-2), Pacífico y Pérfora son escoltas con 21 (9-3), Español se quedó en 19 (7-5), Roca se acomodó quinto con 16 (4-8) y abajo están Regina, Del Progreso y Biguá, con 15 (3-9).

El Rojo, sin despeinarse

Independiente no dejó ninguna duda en La Caldera y prevaleció con parciales de 27-14, 49-35 y 63-49. Sacó claras ventajas en todos los rubros, pero principalmente en las asistencias (28-11) y los tiros de tres puntos: 14-30 (47%) contra 4-17 (24)

En ese reparto de goleo que ya es clásico en el equipo de Andrés García, esta vez sobresalió Julián Fedele, con 19. Más atrás quedaron Gino Veronesi (17) y Joaquín Marcon (15), mientras que Carlos Paredes bajó 12 rebotes. En la visita se destacaron Jorge Coronado (19), Martín Arcoleas (15) y Facundo Marcilla (13).

David Oviedo manejó los hilos en el Rojo, que sigue imparable. (Oscar Livera)

El Decano, en una batalla

Regina y Pacífico jugaron un partido muy parejo en La Calderita, pero Decano se las ingenió para cerrar los parciales en ventaja y se llegó un gran triunfo. Los cuartos: 20-21, 35-38 y 57-59. El local cometió siete personales más (27-20) y lo pagó caro.

Los neuquinos tuvieron un tridente muy rendidor en Marco Roumec (25), Matías Stanic (14) y David Veliz (11 rebotes); y en el Albo no alcanzaron las buenas producciones de Franco Leal (20), Lucas Desbat (19), Manuel Navarro (13) y Martín Fagoti (10 rebotes).

Pérfora, con Vicentín encendido

Nahuel Vicentín alcanzó una valoración de 45 (28 puntos y 17 rebotes), para liderar a Pérfora en una victoria muy cómoda ante su gente. Biguá estuvo en partido hasta el descanso largo (35-31), pero el Verde ganó el tercero 32-18 y se encaminó a la victoria.

Además del interno, en el local se destacaron Luca Chiapella (15) y Ignacio Claris (14). Los mejores en los capitalinos fueron Tomás Djenderedian (12) y Francisco González (10 rebotes).

El Depo, de principio a fin

Roca ratificó su levantada, Español sigue sin respuestas y por eso hubo impacto en El Templo. El Depo controló el partido desde el principio y la ganó con parciales de 19-23, 32-45 y 54-66. Los tiros de campo fueron determinantes, porque el Naranja alcanzó un 48% (29-60) y el local se quedó en 35 (25-71).

Los puntos se los repartieron entre Franco Heck (20), Adolfo García Barros (18) y Thiago Ghietti (18), mientras que Ignacio Luna fue el dueño de los tableros con 12 recobres. En el dueño de casa se destacaron Emilio Santana (18), Carlos Sepúlveda (12) y Franco Casacchia (12 rebotes).