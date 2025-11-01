SUSCRIBITE
PreFederal de básquet: Independiente no afloja, Pacífico y Roca festejaron lejos de casa

El Rojo superó sin problemas a Del Progreso y sigue solo arriba. El Decano, que ganó en Regina, y Pérfora, que superó a Biguá son los escoltas. El Depo metió un triunfazo en El Templo.

Julián Fedele fue el goleador en la décima victoria de Independiente. (Oscar Livera)

En la recta final de la fase regular, Independiente dio otro paso firme, le ganó con claridad a Del Progreso, por 89-71 y sigue como único puntero del PreFederal de básquet. Pacífico y Pérfora no le pierden pisada, mientras que Deportivo Roca metió la sorpresa de la fecha 12 y venció a Centro Español en Plottier.

El Decano fue hasta Villa Regina y le ganó al Albo por un ajustado 80-79, el Verde no le dio chances a Biguá y lo venció 83-56 en el Malvinas Argentinas, mientras que el Naranja superó al Torito por 83-70.

Con estos resultados, el Rojo manda con 22 unidades (10-2), Pacífico y Pérfora son escoltas con 21 (9-3), Español se quedó en 19 (7-5), Roca se acomodó quinto con 16 (4-8) y abajo están Regina, Del Progreso y Biguá, con 15 (3-9).

El Rojo, sin despeinarse

Independiente no dejó ninguna duda en La Caldera y prevaleció con parciales de 27-14, 49-35 y 63-49. Sacó claras ventajas en todos los rubros, pero principalmente en las asistencias (28-11) y los tiros de tres puntos: 14-30 (47%) contra 4-17 (24)

En ese reparto de goleo que ya es clásico en el equipo de Andrés García, esta vez sobresalió Julián Fedele, con 19. Más atrás quedaron Gino Veronesi (17) y Joaquín Marcon (15), mientras que Carlos Paredes bajó 12 rebotes. En la visita se destacaron Jorge Coronado (19), Martín Arcoleas (15) y Facundo Marcilla (13).

David Oviedo manejó los hilos en el Rojo, que sigue imparable. (Oscar Livera)

El Decano, en una batalla

Regina y Pacífico jugaron un partido muy parejo en La Calderita, pero Decano se las ingenió para cerrar los parciales en ventaja y se llegó un gran triunfo. Los cuartos: 20-21, 35-38 y 57-59. El local cometió siete personales más (27-20) y lo pagó caro.

Los neuquinos tuvieron un tridente muy rendidor en Marco Roumec (25), Matías Stanic (14) y David Veliz (11 rebotes); y en el Albo no alcanzaron las buenas producciones de Franco Leal (20), Lucas Desbat (19), Manuel Navarro (13) y Martín Fagoti (10 rebotes).

Pérfora, con Vicentín encendido

Nahuel Vicentín alcanzó una valoración de 45 (28 puntos y 17 rebotes), para liderar a Pérfora en una victoria muy cómoda ante su gente. Biguá estuvo en partido hasta el descanso largo (35-31), pero el Verde ganó el tercero 32-18 y se encaminó a la victoria. 

Además del interno, en el local se destacaron Luca Chiapella (15) y Ignacio Claris (14). Los mejores en los capitalinos fueron Tomás Djenderedian (12) y Francisco González (10 rebotes).

El Depo, de principio a fin

Roca ratificó su levantada, Español sigue sin respuestas y por eso hubo impacto en El Templo. El Depo controló el partido desde el principio y la ganó con parciales de 19-23, 32-45 y 54-66. Los tiros de campo fueron determinantes, porque el Naranja alcanzó un 48% (29-60) y el local se quedó en 35 (25-71).

Los puntos se los repartieron entre Franco Heck (20), Adolfo García Barros (18) y Thiago Ghietti (18), mientras que Ignacio Luna fue el dueño de los tableros con 12 recobres. En el dueño de casa se destacaron Emilio Santana (18), Carlos Sepúlveda (12) y Franco Casacchia (12 rebotes).


