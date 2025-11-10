PreFederal de básquet: Pacífico se quedó con el 1 y están los cruces de play offs

Pacífico venció a Deportivo Roca por 82-72 y se quedó con el lugar de privilegio en la fase regular del torneo PreFederal de básquet. Supero por diferencia de puntos (partidos entre sí) a Independiente, que cayó ante Atlético Regina (60-51) y resignó la condición de líder. En los otros partidos, Pérfora sostuvo el tercer puesto con el triunfo sobre Del Progreso (88-74), mientras que Centro Español no tuvo problemas para dejar en el camino a Bigua, por un claro 84-53 en El Templo de Plottier.

Cerrada la etapa inicial, quedaron conformados los cruces de play offs, que arrancarán el próximo viernes 14 y serán los siguientes: Pacífico (1) vs. Del Progreso (2), Independiente (2) vs. Biguá (7), Pérfora (3) vs. Atlético Regina (6) y Centro Español (4) vs. Deportivo Roca (5). La modalidad será 1-1-1, con ventaja deportiva para los mejor ubicados en la general. El juego II está previsto para el domingo 16 y si es necesario, habrá tercero el miércoles 19.

Victoria en casa y buenas noticias desde Regina

Pacífico se sobrepuso a un arranque adverso ante Roca (terminó arriba en los primeros cuartos por 21-17 y 42-39), mostró todo su repertorio a partir del tercero (29-12) y logró un triunfo incuestionable ante su gente. David Veliz la rompió con 18 rebotes y 14 puntos, la misma cantidad que anotó Gustavo Maranguello. El goleador de la noche fue el roquense Agustín Montero, con 25.

Así defendió el Depo en el Viejo Ramírez. No fue suficiente. (Oscar Livera)

El Decano cumplió con su parte y en simultáneo llegaron buenas noticias desde Regina, porque el Albo sorprendió a Independiente y lo bajó de la cima. Fue un duelo de dientes apretados y muy parejo, que se definió sobre el cierre. Los parciales fueron 12-17, 32-29 y 45/46, pero el Rojo hizo 5 puntos en el último parcial y fue victoria local. Martín Fagotti, con 11 puntos y 11 rebotes, fue el mejor del vencedor; mientras que Joaquín Marcon sobresalió en la visita con 14 y 11.

Centro Español y Pérfora, sin despeinarse

Pérfora, campeón defensor, estuvo a un doble de ser el 1 (perdió con el Rojo en la última) y llegó al duelo con Del Progreso con el 3 asegurado. Así y todo, no tuvo problemas para despachar a Del Progreso con parciales de 25-15, 50-37 y 71-58. Nahuel Vicentín (28), Santiago Candia (14) y Jeremías Fernández (13) fueron los máximos anotadores del local; Carlos Infante (20) y Facundo Marcilla (18).

La misma situación vivió Español, que no podía mejorar su cuarto puesto, pero terminó rápido con las ilusiones de Bigua. Arrancó con un claro 22-6 y al final del tercer cuarto ya ganaba por 30 (67-37). Emilio Santana terminó con 17, pero el estelar fue el juvenil Manuel Caratino, quien se despachó con un tremendo doble-doble de 14 puntos y 12 rebotes.