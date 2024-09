PreFederal de básquet: Pacífico sigue arriba y Roca está al acecho en la zona campeonato

Pacífico completo una doble fecha ideal, le ganó a Del Progreso por 96-87 y sigue en la cima del torneo PreFederal de básquet en su zona campeonato. Deportivo Roca se recuperó rápido, venció a Biguá por 87-76 y quedó como único escolta de los capitalinos, cumplida la fecha 9.

La actividad se completó con el ajustado triunfo de Pérfora sobre Petrolero Argentino en el clásico de Plaza Huincul, por 69-66; y la buena victoria de Centro Español ante Independiente, por 85-77. El Torito, campeón defensor, también cerró un perfecto 2-2 en casa y arrimó a la zona de avanzada.

Pacífico, con un gran perímetro y ¡33 libres!

Del Progreso cometió 32 faltas personales, Pacífico fue 45 veces a la línea, anotó 33 y ahí consiguió una buena cantidad de puntos que fueron vitales para festejar en el Viejo Ramírez. La visita presentó batalla y estuvo en partido hasta el tercer parcial (24-24, 44-38 y 64-60), pero el cierre fue todo Decano (96-87).

Lucas Romera la rompió y terminó con 25 puntos, también rindieron sus socios perimetrales Fabián Sahdi (19) y Angelo Sasso (12), mientras que Lucas Villanueva sumó otro doble-doble, con 11 tantos y 14 rebotes. Franco Herbik (18), Luca González (16), Facundo Marcilla Preziosi (13) y Gonzalo Tejero (9 rebotes) sobresalieron en la visita.

Deportivo Roca reacción rápido y controló a Biguá

Deportivo Roca perdió el primer parcial por 32-24, pero se acomodó rápido, pasó a ganar antes del descanso largo (50-46) y a partir de ahí logró una incuestionable victoria para ser el único líder del torneo. El Naranja bajó siete rebotes más (38-31) y fue una de las claves para el 87-76 final.

Roca dominó a Biguá desde el segundo parcial y metió un gran triunfo.

Fito García Barros (24 puntos), Elías Iñiguez (17), Jorge Coronado (16 y 16 rebotes) y Agustín Montero (13 y 8 asistencias) conformarán un cuarteto perfecto en el equipo de Sebastián García, mientras que en la visita no fueron suficientes las buenas producciones de Gino Veronesi (20), Pablo Almendra (17) y Luciano Ravera (12).

Bajo goleo, ganancia de Pérfora

Pérfora venía de perder ante Español y se recuperó de la mejor manera: en el clásico ante Petrolero. En un Malvinas Argentinas a pleno, el Verde de Fernando Claris logró un ajustado 69-66, con parciales de 21-24, 31-37 y 49-55, para seguir en el lote de punta. Como el resultado lo marca, fue un partido de dientes apretados, con porcentajes similares en los lanzamientos. El local ganó los rubros de recuperos (8-3) y asistencias (12-3), así compensó la “derrota” en los rebotes (32-37) y así metió su sexto triunfo en el torneo.

Luca Chiapella (17 y 10 rebotes) y tres que anotaron 12 puntos, Augusto Rossi, Juan Cruz Tulián y Agustín Sánchez 12, fueron los destacados de Pérfora. En la visita sobresalieron Leo Catelotti (18 y 10), Pablo Pérez (17) y Tiziano Maldonado (11).

El Verde volvió a ganar el clásico (299Deportes).

Finde perfecto para Español en El Templo

Centro Español tenía dos juegos en El Templo, los ganó y se prendió. Luego de la gran victoria ante Pérfora, repitió contra Independiente y dejó en claro que va a dejar todo para intentar repetir la conquista del 2023. Los parciales del 85-77 fueron 20-24, 43-35 y 64-59; y la clave estuvo en la línea de libres, con un (casi) perfecto 18-19.

Nicolás Reyero, que cerró un gran fin de semana, llegó hasta 16 puntos y también rindieron Agustín Cortes (13), Jerónimo Peralta (12), Facundo Ramadori (12), más el clásico aporte de Manuel Caratino en los rebotes (16). El Flaco Dentis la rompió y alcanzó ¡50 de valoración! gracias a sus 34 puntos y 18 rebotes. En embargo, no alcanzó para que el Rojo vuelva a Neuquén con la victoria. Matías Ponzoni terminó con 20.

Posiciones y próxima

Posiciones zona campeonato: Pacífico (7-2), 16 puntos; Deportivo Roca (6-3), 15; Pérfora (6-2), Centro Español (5-4), Independiente (5-4), 14; Del Progreso (3-6), 12; Biguá (2-6) y Petrolero Argentino (1-8), 10. Próxima fecha, décima, viernes 4 de octubre: Petrolero vs. Pacífico, Independiente vs. Pérfora, Biguá vs. Centro Español y Del Progreso vs. Deportivo Roca.