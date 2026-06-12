El PRO volvió a presionar a Javier Milei y le exigió que «defienda el cambio y no a Adorni»

El PRO elevó este viernes el tono de sus cuestionamientos al presidente Javier Milei y le reclamó públicamente que «defienda el cambio y no a Adorni«. El mensaje llegó un día después de un duro comunicado partidario sobre la situación del jefe de Gabinete.

A través de una publicación en redes sociales, el espacio que lidera Mauricio Macri sostuvo: «Presidente: los que estamos apoyando al cambio queremos que usted defienda el cambio y no a Adorni». El planteo fue difundido luego de la controversia por la presentación de la declaración jurada del funcionario.

La presión del PRO sobre Javier Milei por el caso Adorni

El jueves, el PRO ya había fijado posición mediante otro comunicado. Allí afirmó: «Lo de Manuel Adorni es una falta grave. Un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo. Eso no tiene ninguna justificación posible.»

El partido agregó además: «En un momento histórico como este, en el que millones de argentinos están haciendo un enorme esfuerzo para que el cambio se consolide y tenga bases sólidas, hay que estar a la altura. No podemos seguir alimentando polémicas evitables, contradicciones innecesarias ni episodios que erosionan la confianza pública. A esta altura la actitud más responsable es cuidar el cambio, actuando con la transparencia que la sociedad exige».

Manuel Adorni.

La controversia de debe al viaje del jefe de Gabinete junto a su esposa, Bettina Angeletti, a Nueva York en el avión presidencial y los cuestionamientos sobre su patrimonio, el cual es analizado por la Justicia.

Reclamos de renuncia por la declaración jurada de Adorni

Al presentar su declaración jurada, Adorni explicó que una parte importante de su patrimonio provino de una ganancia cercana a los 300 mil dólares obtenida con criptomonedas. También reconoció que debió rectificar declaraciones anteriores, luego de haber sostenido previamente que todos sus movimientos patrimoniales estaban declarados.

Las explicaciones incrementaron la presión de distintos sectores de la oposición. El legislador porteño Darío Nieto afirmó: «Era imposible que alguien en 2013 pusiera 200 lucas en Bitcoin, Adorni tiene que renunciar», mientras que el exgobernador cordobés Juan Schiaretti expresó: «Adorni no puede seguir siendo Jefe de Gabinete de Ministros. El Gobierno nacional no puede seguir sosteniendo la mentira ni un día más.»

Desde la UCR calificaron la situación como de «extrema gravedad» y señalaron que el funcionario «mintió ante el Congreso». En la Coalición Cívica, el diputado nacional Maximiliano Ferraro sostuvo: «Los argentinos no merecen un Jefe de Gabinete que miente descaradamente para justificar su patrimonio. Es inadmisible que siga en su cargo».

Las críticas también alcanzaron al oficialismo. La vicepresidenta Victoria Villarruel calificó como «una vergüenza» las explicaciones brindadas por Adorni y volvió a referirse al tema con una publicación irónica en redes sociales. Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su respaldo al jefe de Gabinete.