Franco Colapinto, contundente luego de los ensayos: «No recuerdo un viernes tan difícil»

Barajar y dar de nuevo. El viernes en Montmeló no arrojó sensaciones positivas, en términos de competitividad, para el argentino Franco Colapinto; un aspecto negativo pensando en su ilusión de sumar puntos el domingo en el Gran Premio de España.

La primera tanda de ensayos libres, aunque lo encontramos en el 10° puesto, no fue referencial. Pues, muchos jóvenes pilotos en pista y una experimentación total de los neumáticos, frenos y las prestaciones del asfalto.

Pero en la segunda y última tanda, el pilarense pudo sacar conclusiones reales del rendimiento de su Alpine de cara a la prueba de clasificación de mañana.

Sensación a poco, en todo sentido. El argentino fue 15° en la tanda, a más de un segundo y medio de Lando Norris. Lo único positivo, culminar la jornada por delante de su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly.

“Fue de los peores viernes de la temporada, creo que el peor en cuanto a sensaciones con el auto. Hoy fue un día muy malo, no recuerdo una jornada tan difícil como la de hoy, el auto se sintió pésimo desde el principio hasta el final”, aclaró el argentino.

“Esperábamos estar bien en Barcelona y esto es una sorpresa muy para mal de cómo rindió el A526. En el long run, sobre el final, estábamos a 4 o 5 segundos de los autos de adelante. La degradación es una locura. En la carrera, no sé, vamos a tener que hacer 20 o 30 paradas, mínimo, porque sino no llegamos”, cerró.

Mañana, desde las 7:30, se podrá aprovechar la tercera y última sesión para corregir esas cuestiones, y quedar bien perfilados hacia la clasificación de las 11.