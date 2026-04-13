Preocupación en la Selección Argentina: se confirmó la lesión de Cuti Romero

El Cuti Romero se retiró entre lágrimas y está en riesgo su participación en el Mundial.

Hace instantes, se conoció la gravedad de la lesión de Cristian Romero. El defensor de la Selección Argentina encendió las alarmas este domingo luego de salir entre lágrimas del campo de juego en la derrota del Tottenham frente al Sunderland.

En una acción desafortunada, el Cuti se chocó contra su propio compañero, el arquero Kinsky, y quedó tendido en el césped. Luego de unos minutos, tuvo que ser reemplazado con un fuerte dolor entre un mar de lágrimas.

Pero desde Inglaterra llegaron buenas noticias. El club londinense le realizó una resonancia magnética al argentino y se confirmó que tiene una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha. De esta forma, se descarta una rotura de rodilla o una operación, que lo hubiera dejado sin Mundial.

El fuerte choque entre Romero y el arquero de Tottenham.

Sin embargo, la recuperación del central rondará entre 6 y 8 semanas: tendrá un mes de inactividad total y luego comenzará tareas de kinesiología para regresar a las canchas. Con estos plazos, llegará al límite al debut de la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo, que será el 16 de junio contra Argelia. Por ese motivo, estará disponible para la cita mundialista, no así para los amistosos de preparación ante Honduras e Islandia.

Con este panorama, varios defensores como Marcos Senesi, Leo Balerdi y Facundo Medina, podrían tener la posibilidad de sumarse a la lista definitiva de Lionel Scaloni.

Además, no volverá a vestir la camiseta del Tottenham en esta temporada. Los Spurs perderán a su capitán en el peor momento, ya que a falta de 6 partidos para el final de la Premier League, se encuentran en zona de descenso.

Un domingo complicado para Scaloni

Además de la lesión del Cuti, el DT de la Selección Argentina tuvo otros dos dolores de cabeza este domingo. Lautaro Martínez, que hace unos días volvió a las canchas luego de una inactividad de un mes, se resintió de su lesión muscular y estará al menos dos semanas afuera.

La otra alarma la protagonizó Emiliano Martínez. El Dibu tuvo una molestia muscular en la entrada de calor del Aston Villa y no atajó ante Nottingham Forest. Para alivio de Scaloni, solo fue una dolencia y se descartó una lesión.