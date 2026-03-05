Franco Colapinto reveló la clave de la nueva era de la Formula 1: «Hay que adaptarse lo más rápido posible»

Este jueves comienza una nueva era de la Fórmula 1. Con el comienzo de las prácticas libres en el Gran Premio de Australia, se dará inicio a una innovadora etapa en la máxima categoría.

En la previa a este gran desafío, Franco Colapinto expresó sus ganas de comenzar la temporada: «Estoy contento de estar acá, Australia es un país que se disfruta mucho«, dijo, en diálogo con Juan Fossaroli. «Es uno de mis circuitos favoritos, no solo por la pista, sino por el ambiente. Es un lugar increíble para estar».

El argentino fue recibido por gran cantidad de argentinos en Melbourne.

«Estoy con ganas de competir con los demás«. Luego, recordó sus pasos por el circuito de Albert Park: «No corría acá hace dos años. Corrí acá dos veces y en las dos me descalificaron«, se sinceró entre risas.

El argentino contó cómo le sirvió la pretemporada en Bahréin: «Aprendimos mucho del auto. Era subir al auto y entender cómo funcionaba. Con el correr de las vueltas íbamos entendiendo los problemas que teníamos y mejorábamos. Es normal. En la pretemporada hay mucha evolución«.

Colapinto terminó con buenas sensaciones los test de pretemporada en Bahréin.

Además, manifestó la diferencia que tendrá esta temporada a comparación de las demás: «Tengo ganas de esta experiencia nueva de ver cómo los autos van cambiando y progresando. Es una experiencia diferente». Franco admitió que «este año no es solo una carrera de autos, es una carrera de adaptación y de ingenieros«.

También, adelantó las mejoras que tendrá el A526 en Australia: «Creo que tenemos una mejora en el motor. Podemos usar un poquito más la potencia, que teníamos baja por temas de fiabilidad»

El pilarense opinó sobre la gran expectativa que hay por los cambios reglamentarios y técnicos de la categoría: «Hay mucho margen de mejora y de progreso. Hay mucha incertidumbre y nadie sabe cómo van a funcionar los sistemas».

Por último, el piloto de Alpine reveló la importancia de la adecuación en esta temporada: «Hay que tratar de adaptarse lo más rápido posible. Hay mucho por aprender, hay que saber aprovecharlo».

Horarios del GP de Australia

Jueves 5 de marzo:

Prácticas Libres 1 – 22:30

Viernes 6 de marzo:

Prácticas Libres 2 – 2:00

Prácticas Libres 3 – 22:30

Sábado 7 de marzo:

Clasificación – 2:00

Domingo 8 de marzo: