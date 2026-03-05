Colapinto sale a la pista en las primeras prácticas libres del año en el GP de Australia: hora y TV

Colapinto tuvo una actuación destacada en Bahréin y las expectativas son altas para esta nueva temporada. (Prensa Alpine)

Este jueves, a partir de las 22:30 y hasta las 23:30, comenzará oficialmente la acción en la nueva temporada de la Fórmula 1, con las primeras prácticas libres del año en el Gran Premio de Australia. Además, desde las 2 de la mañana del viernes 6 de marzo se disputará la segunda tanda de entrenamientos.

Toda la actividad de Colapinto podrá seguirse en vivo a través de la señal de Fox Sports y por streaming en la plataforma Disney+ (plan Premium).

Colapinto fue uno de los grandes protagonistas de la pretemporada en Sakhir, Bahréin -su primera pretemporada en la Máxima-, ya que consiguió el mejor registro de Alpine y, además, en su último día fue sexto en la clasificación general.

Ahora, él y Pierre Gasly volverán a la actividad oficial con expectativas muy distintas a las que tenía la escudería francesa el año pasado: sumar puntos en cada fecha. El A526 representa un salto de calidad respecto al A525, con la incorporación de motores Mercedes, y la ilusión es grande dentro del equipo.

Los especialistas indican que el team con sede en Enstone aparece como uno de los favoritos del segundo pelotón, es decir, por detrás de las cuatro grandes potencias: Ferrari, Mercedes, Red Bull y McLaren. Sus principales competidores serían Haas, Racing Bulls y Williams.

El Albert Park Circuit rodea el emblemático lago de Melbourne. Es sede del GP de Australia desde 1996 y se destaca por ser uno de los trazados más veloces del calendario. Con una extensión de 5.278 metros y 14 curvas, los pilotos deberán completar 58 vueltas para cubrir una distancia total de 306,124 kilómetros en una de las carreras más dinámicas del año.

El cronograma completo del GP de Australia

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22:30 (hora argentina)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2:00

Práctica Libre 3: 22:30

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2:00

Domingo 8 de marzo