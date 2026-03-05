Atención Colapinto: las nuevas reglas para la largada del GP de Australia en la Fórmula 1

El nuevo reglamento de la Fórmula 1 trajo consigo muchos cuestionamientos. Uno de los apartados que más debate generó fue el arranque de los monoplazas: le generaba problemas a coches que arrancaban con el motor ahogado, mientras otros sufrían tracción excesiva, lo que derivaba en grandes diferencias de rendimiento entre las distintas escuderías.

Por ello, luego de la pretemporada en Bahréin, la FIA tomó nota y cambió el reglamento para los primeros metros de la largada: se agregará una espera de cinco segundos antes de que aparezca la bandera en el fondo de la grilla, con el objetivo de minimizar las probabilidades de accidentes o fallos en la salida.

Esto se conocerá como «Pre-Start» y Rui Marques, director de carrera de la F1, lo explicó de la siguiente manera: «Para garantizar el desarrollo seguro y ordenado de la competición, una vez que todos los monoplazas de F1 que salen desde la parrilla hayan regresado a ella al final de la vuelta o vueltas de formación previas a la carrera, los paneles luminosos de la parrilla de salida se iluminarán en azul (intermitente) durante 5 segundos y el panel informativo del puente de salida mostrará el mensaje ‘Pre-Start’ (Pre-salida), tras lo cual comenzará la secuencia de luces«.

De esta manera, los últimos pilotos de la grilla que se ubiquen en su cajón de salida tendrían tiempo suficiente para alcanzar las revoluciones óptimas para largar.

Las voces dentro del paddock

Andrea Kimi Antonelli, el joven piloto italiano de Mercedes, habló acerca de los cambios en el procedimiento de largada: «Obviamente ahora con el panel azul es un poco más fácil. Aun así, acertar con el momento y generar la presión en el instante correcto seguirá siendo crucial porque, si no lo haces, puedes tener una salida realmente mala«, indicó en diálogo con Motorsport.

Por otro lado, especialistas indican que Ferrari fue la única escudería que se mostró en contra de realizar estos cambios, ya que se destacó como el mejor equipo en las largadas, consiguiendo salidas muy efectivas que le daban una ventaja notable sobre el resto.

Antonelli también puntualizó en la fortaleza del equipo con sede en Maranello: «Parecen estar en una posición muy fuerte en ese aspecto, así que será importante seguir trabajando porque en Bahréin tuvimos algunas dificultades en ese sentido. Obviamente trabajamos mucho y mejoramos, pero creo que todavía necesitamos un poco más de trabajo para llegar al nivel de Ferrari. Pero nunca se sabe«, argumentó.

Además, Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto en Alpine, también se refirió al tema en diálogo con Motorsport después de las prácticas en Bahréin: «¿Las largadas? Bueno, les aconsejo que estén frente al televisor para Australia, porque podría ser una largada que todo el mundo recordará«, sentenció.

El cronograma del Gran Premio de Australia

Jueves 5 de marzo:

Prácticas Libres 1 – 22:30 (hora argentina)

Viernes 6 de marzo:

Prácticas Libres 2 – 2:00

Prácticas Libres 3 – 22:30

Sábado 7 de marzo:

Clasificación – 2:00

Domingo 8 de marzo: