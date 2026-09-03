Problemas para Antonelli en la previa de Monza: penalización para el domingo y exabrupto en conferencia de prensa

El italiano lidera el campeonato de pilotos con una buena ventaja sobre el inglés Lewis Hamilton.

El líder del campeonato de Fórmula 1, el italiano Andrea Kimi Antonelli, afrontará el Gran Premio de Italia desde el fondo de la parrilla después de que Mercedes decidiera reemplazar todos los componentes de su unidad de potencia.

La escudería aceptó una penalización que condicionará la carrera del piloto italiano en Monza, donde competirá ante el público de su país.

“Kimi Antonelli recibirá una penalización en la parrilla para el Gran Premio de Italia como resultado de un cambio de motor planificado. El líder del Campeonato de Pilotos comenzará desde el fondo de la parrilla el domingo”, indicó la categoría en un comunicado oficial.

La medida llega después de los problemas de fiabilidad mecánica que el equipo arrastró durante la temporada. En consecuencia, la escuadra alemana optó por introducir un nuevo conjunto de elementos en la unidad de potencia, eligiendo el circuito italiano para asumir la pérdida de posiciones.

Antonelli llegará a la decimotercera fecha del Mundial con 242 puntos. Su margen es de 59 unidades sobre su compañero, el británico George Russell, y sobre Lewis Hamilton, piloto de Ferrari. El italiano acumuló seis victorias durante el año y viene de terminar segundo en Zandvoort.

La decisión de cumplir la sanción en Italia responde a las características del trazado. El circuito de Monza tiene 5.793 metros, 11 curvas y extensas rectas. Es una pista que exige configuraciones de baja carga aerodinámica y permite alcanzar algunas de las velocidades más altas del calendario.

“Nuestros cálculos dicen que esta es la mejor pista para penalizar. Estamos aquí para pelear por un campeonato del mundo, no por las relaciones públicas”, expresó Toto Wolf, Director Deportivo del equipo Mercedes.

Antonelli, en tanto, primer italiano en pelear por un título desde Alberto Ascari en los 50′, expresó al respecto: «Como salgo último, voy a atacar con todo. Obviamente, seguiré usando la cabeza. No voy a llegar a la primera zona de frenada el domingo y frenar como si fuera la clasificación. No tengo nada que perder. El objetivo es recuperar tantos puntos como sea posible usando la cabeza, pero la mentalidad será atacar lo máximo posible e intentar ganar tantas posiciones como pueda.»

«Ahora me van a multar»

Kimi Antonelli también fue el protagonista del día en la rueda de prensa oficial del GP de Monza. El piloto italiano habló junto a Lance Stroll y Liam Lawson en la sala de prensa de Monza, donde fue preguntado por la sanción que deberá cumplir.

Además de expresarse en la conferencia de prensa previa sobre la sanción que lo margina al último cajón de largada para el domingo, Kimi protagonizó un divertido blooper tras responder inconscientemente en pleno discurso.

«Es el riesgo que existe, mierda», dijo, al equivocarse en una palabra durante su explicación. «¡Perdón!», reaccionó rápido. «Perdón, qué acabo de hacer, madre», añadió. «Ahora me van a multar», dijo entre risas, conocedor de la posibilidad de recibir una sanción por decir malas palabras en la rueda de prensa.