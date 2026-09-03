Juicio político en San Martín de los Andes: rechazaron el procedimiento contra el intendente Saloniti

El Concejo Deliberante de San Martín de los Andes desestimó este jueves el pedido para abrir un proceso de juicio político al intendente de la ciudad, Carlos Saloniti (MPN).

El procedimiento, contemplado por la Carta Orgánica, fue solicitado por una vecina y recibió solo cuatro de los ocho votos que necesitaba para continuar.

De qué se acusaba al intendente de San Martín de los Andes

La jornada había comenzado con la presencia del propio jefe comunal, que se acercó hasta el edificio legislativo para responder el pedido de juicio político por presunto mal desempeño e incumplimiento de los deberes en el Ejecutivo.

Valeria López, la vecina que realizó el planteo contra Saloniti, sostuvo el procedimiento en seis puntos, entre los que incluyó el manejo ambiental del lago Lácar y el supuesto colapso del sistema cloacal, la licitación del cerro Chapelco, el proceso de participación en el Plan de Ordenamiento Territorial, la deuda con el EPEN y el corte de luz registrado en el municipio en junio pasado, además de otros hechos vinculados con el funcionamiento de la Contraloría y el convenio colectivo de los trabajadores de la comuna.

Foto: gentileza.

El intendente, durante su intervención, repasó cada una de las observaciones y explicó las acciones realizadas por la municipalidad. Su exposición se extendió por más de tres horas y demandó un cuarto intermedio.

“No les pido que compartan cada decisión de mi gobierno. No les pido que dejen de controlar. Les pido rigor y, recién después de hacer ese análisis, que se pregunten cuál es exactamente la conducta personal que se me atribuye”, dijo.

Las respuestas de Saloniti

Saloniti detalló, sobre la gestión ambiental del lago Lácar, que la propia cooperativa de agua aseguró que las plantas de la localidad se encontraba funcionando regular y continuamente, y que los inconvenientes se debían en gran medida a las conexiones pluviales irregulares y su efecto durante los días de lluvia.

Respecto a la deuda con EPEN, dijo que «no estamos ocultando nada» y marcó que la causa que generó el monto pendiente de pago fue una serie de suministros que llevaban años sin encontrarse ordenados. Por otra parte consideró que la acusación respecto a una medida cautelar tramitada en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) continúa «discutiéndose» y destacó la intervención del Poder Ejecutivo en la gestión ambiental de las obras que se realizan como parte de la nueva concesión del cerro Chapelco.

De igual modo, el jefe comunal desmintió haber impedido el funcionamiento de los organismos de control, señalando que actualmente existen respuestas en fase de evaluación, y respecto al Plan de Ordenamiento Urbano, dijo que una vez que se complete la primera etapa del procedimiento, la municipalidad avanzará con la audiencia pública que se denunció ausente.

Votación con protesta afuera

Después de su intervención tomaron la palabra los concejales, que previamente habían intercambiado algunas consultas con el intendente, que llegó acompañado por su gabinete. La sesión fue de carácter especial y contó con la participación de la Defensoría del Pueblo y la Contraloría municipal.

El debate se realizó sin presencia de público. Esto no impidió que afuera del Concejo Deliberante se organizara una manifestación, encabezada mayormente por integrantes de ATE.

Natalia Vita, la titular del cuerpo legislativo, fue la última en hablar y enfatizó que «los estándares» para avalar el proceso de juicio político «no fueron alcanzados». Advirtió que «imponer la consecuencia institucional primero y buscar la causa para justificarla después, sería invertir el orden del procedimiento».

Finalmente la apertura de la investigación contra el jefe comunal recibió cuatro votos a favor y siete en contra, siendo rechazada por el Concejo Deliberante.