Mora familiar: el Banco Central les pide a los bancos absorber pérdidas y bajar las tasas

El aumento de la morosidad entre las familias argentinas abrió un nuevo frente de discusión entre el sistema financiero, el Congreso y el Banco Central (BCRA). Mientras se acumulan proyectos para contener el endeudamiento de los hogares y algunos bancos públicos comenzaron a ofrecer alternativas de alivio, el organismo monetario sostiene que la solución no requiere asistencia estatal: debe surgir de un acuerdo entre bancos y deudores.

Morosos: el BCRA reclama a los bancos refinanciar a tasas más bajas

Según detalló La Nación, la posición fue expuesta por Vladimir Werning, vicepresidente del BCRA, durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF). “Los bancos tienen capacidad de absorber las pérdidas por las decisiones equivocadas que han tomado, no necesitan asistencia de afuera”, afirmó.

Aunque consideró que la mora es un problema de corto plazo y aseguró que “ya se tocó un pico”, los niveles entre los hogares continúan siendo elevados. En junio, la irregularidad del crédito al sector privado cayó levemente, de 7,7% a 7,6%, después de 19 meses de subas. Entre las familias, sin embargo, llegó al 12,8%.

Para Werning, el principal desafío pasa por el costo del financiamiento. Advirtió que trasladar las pérdidas de la mora a través de tasas más altas puede profundizar el problema y dificultar la recuperación de los préstamos. “Los bancos que reconocen que una pérdida es una pérdida, tienen que buscar recuperar lo posible y mirar hacia adelante”, sostuvo.

El contraste con las empresas resulta significativo. Según el funcionario, las tasas para las compañías se redujeron con fuerza después de las elecciones, mientras que para los hogares permanecen cerca de los niveles máximos de 2025. “Esas tasas inducen a la mora, porque son impagables en términos reales”, señaló.

Por eso, el BCRA apuesta a que las entidades aceleren las refinanciaciones, pero bajo condiciones que permitan efectivamente pagar: menores tasas y plazos más largos. Werning rechazó, en cambio, medidas como asistir financieramente a los bancos, modificar las reglas de clasificación de deudores o reducir los encajes.

“La solución es entre privados, entre los bancos y los deudores”, resumió. El funcionario también apuntó contra la presión impositiva: estimó que los tributos representan alrededor del 25% del costo financiero total promedio. A su entender, reducir esa carga es clave para abaratar el crédito y evitar que la morosidad termine convirtiéndose en un obstáculo para la recuperación del financiamiento.

Con información de La Nación