“Vaca Muerta es la gran oportunidad de Argentina”: el mensaje de los intendentes de Plaza Huincul y Cutral Co en Houston

La jornada abordó los principales desafíos de la industria, desde la evolución de la producción y la reducción de costos hasta la infraestructura de transporte, los líquidos del gas natural y los proyectos de GNL. Foto gentileza.

El desarrollo de Vaca Muerta no se discute solo en los yacimientos, también se hace sentir en las ciudades que rodean la actividad. Ese fue el eje del panel que cerró la agenda de gobiernos locales en Houston, donde los intendentes de Neuquén capital, Mariano Gaido; Cutral Co, Ramón Rioseco; y Plaza Huincul, Claudio Larraza, expusieron sobre el impacto territorial de la industria.

El debate de los intendentes se dio en la quinta edición de “Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the world”, organizada por el Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG) y su seccional Houston. El encuentro reunió a representantes de los gobiernos nacional, provincial y municipales, junto con las principales operadoras y empresas de servicios que participan del desarrollo de Vaca Muerta.

Durante el panel dedicado a los gobiernos locales, ambos mandatarios coincidieron en que el desafío ya no pasa solamente por producir más hidrocarburos, sino también por generar las condiciones urbanas, industriales y laborales necesarias para sostener el crecimiento.

Los intendentes plantearon que Vaca Muerta representa una oportunidad de escala nacional y remarcó la necesidad de que la provincia y los municipios trabajen de manera coordinada. “Vaca Muerta es una última gran oportunidad que tiene la República Argentina”.

En ese marco, destacó el trabajo conjunto entre los municipios y la Provincia de Neuquén y anticipó el impulso de un parque industrial con condiciones previsibles para las empresas que decidan radicarse en la región.

Uno de los puntos centrales de la propuesta es ofrecer reglas claras e incentivos durante los primeros años de instalación. Según explicaron, se busca generar condiciones que permitan atraer empresas nacionales e internacionales vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta, con beneficios impositivos y previsibilidad.

La apuesta apunta a que el crecimiento de la actividad hidrocarburífera también se traduzca en más empleo registrado y en una mayor participación de proveedores locales. La expansión de la actividad también plantea una demanda creciente de mano de obra calificada. En ese punto, los intendentes destacaron el rol de la educación, la capacitación y el desarrollo tecnológico.

Rioseco señaló que la región necesita fortalecer la formación de profesionales y técnicos para responder a las necesidades de una industria cada vez más especializada. En ese esquema ubicó al Polo Tecnológico y a las instituciones educativas como herramientas para generar talento local.

“Va a dar la mano de obra capacitada que necesita la industria”, fue una de las ideas centrales planteadas durante el panel.

También mencionó la importancia de incorporar nuevas herramientas vinculadas con la tecnología y la inteligencia artificial y de generar oportunidades para que los jóvenes puedan formarse y luego insertarse laboralmente en la región. Desde Plaza Huincul, Larraza puso el foco en el potencial de la localidad como sede de desarrollo industrial y de servicios para Vaca Muerta.

La intención, explicó, es que quienes lleguen a la zona para trabajar en la actividad hidrocarburífera también encuentren condiciones para radicarse junto con sus familias y desarrollar allí su vida cotidiana.

El crecimiento demográfico fue otro de los temas centrales. Los intendentes remarcaron que la llegada de nuevos habitantes a Neuquén obliga a acelerar la planificación de infraestructura, desde viviendas y servicios hasta rutas, escuelas y hospitales.

“Vaca Muerta es la gran oportunidad, que hay que administrar y planificar”, fue otro de los conceptos destacados durante la exposición.

Según señalaron, el fuerte crecimiento que experimenta la provincia se cruza con el desafío de evitar que ese proceso derive en un crecimiento desordenado. En esa línea, destacó la ejecución de obras y la planificación urbana como herramientas para acompañar la expansión.

También remarcó que la ciudad lleva varios años sin nuevos asentamientos informales y presentó ese dato como parte de una política de crecimiento planificado, con barrios, lotes y servicios.

La infraestructura, en definitiva, aparece como uno de los factores decisivos para que la expansión de Vaca Muerta pueda sostenerse en el tiempo.

Incentivos para atraer inversiones

Larraza, en tanto, destacó el desarrollo de parques industriales como una de las principales herramientas para captar nuevas empresas.

El objetivo es ofrecer espacios donde las industrias puedan instalarse con servicios, previsibilidad y beneficios que hagan competitiva a la región frente a otras alternativas. En ese sentido, ambos sosstuvieron que Neuquén cuenta con condiciones impositivas atractivas y planteó que los municipios deben acompañar al sector privado con seguridad, confianza y reglas estables.

“Estamos invirtiendo en ciudades para poder vivir”, fue el concepto utilizado para sintetizar la estrategia: no se trata solamente de generar infraestructura para la actividad productiva, sino también de construir ciudades capaces de recibir trabajadores, familias e inversiones.

Los intendentes también plantearon que el desarrollo de Vaca Muerta puede ser una oportunidad para diversificar la matriz productiva neuquina. Turismo, tecnología, educación e inteligencia artificial aparecen entre las actividades que buscan potenciarse a partir del movimiento económico generado por la industria hidrocarburífera.

La apuesta es que Cutral Co y Plaza Huincul no sean solamente ciudades asociadas a la producción de hidrocarburos, sino que puedan convertirse en polos industriales, tecnológicos y de servicios vinculados al nuevo escenario energético.

El mensaje final estuvo dirigido directamente a los inversores que participaron del encuentro en Houston: seguridad, previsibilidad y confianza. Los intendentes plantearon que el acompañamiento político, la estabilidad social y la transparencia son condiciones necesarias para que las empresas puedan tomar decisiones de largo plazo.

Con ese planteo, Rioseco y Larraza cerraron su participación con una definición compartida: Vaca Muerta es una oportunidad para el país, pero su desarrollo requiere planificación y un trabajo coordinado entre el Estado y el sector privado.