Programación y árbitros de la 2° fecha del Regional Amateur: se jugará el viernes y sábado

Esta semana se jugará una nueva fecha del torneo más difícil del futbol argentino, que tiene una masiva participación zonal y cuenta con 332 integrantes. Los detalles.

Programación y árbitros de la 2° fecha del Regional Amateur

Se dieron a conocer las fechas, horarios y árbitros de la 2° fecha del Torneo Regional Amateur. Luego de un comienzo lleno de goles y atractivos partidos, esta semana continúa la acción para los equipos de Río Negro y Neuquén.

En esta 2° jornada no se jugará el domingo, debido a las elecciones nacionales que se darán en todo el país. Por este motivo, los partidos se jugarán entre el viernes 24 y el sábado 25 de octubre.

Uno de los destacados de la fecha es el debut de Independiente de Neuquén. «El rojo» no jugó la primera fecha ya que se encuentra en una zona de tres equipos. Se medirá ante Petrolero, que está necesitado de puntos, ya que si pierde sumaría su segunda derrota que lo dejaría con un pie afuera de la competencia. En este grupo, Maronese tendrá fecha libre.

Otro cruce atractivo será Argentinos del Norte frente a La Amistad. El Carcelero viene de caer (0-2) en el clásico roquense y necesita ganar para prenderse en el grupo. Por su parte, el equipo cipoleño comenzó el torneo con una cómoda goleada (3-0) contra Pillmatún y buscará sumar en el siempre difícil Zit Formiga.

Programación del viernes de la 2° fecha del Regional Amateur

Viernes 24 de octubre:

Zona 5:

Estudiantes Unidos (Bariloche) vs Puerto Moreno (Bariloche) – 19:30

Árbitro: Juan Carlos Velázquez

Zona 6:

Independiente (Neuquén) vs Petrolero (Plaza Huincul) – 16:00

Árbitro: Leandro Gatica

Zona 7:

Patagonia (Neuquén) vs San Patricio del Chañar – 16:00

Árbitro: Ulises Jerónimo

Unión (Allen) vs Alianza (Cutral Co) – 16:00

Árbitro: Héctor Cubria

Zona 8:

Jorge Newbery (Villalonga) vs Independiente (Rio Colorado) – 16:00

Árbitro: Franco Yatzky

Zona 9:

Pillmatún (Cipolletti) vs Deportivo Roca – 16:00

Árbitro: Gastón Sandoval

Argentinos del Norte vs La Amistad (Cipolletti) – 16:00

Árbitro: Lautaro Osses

Zona 10:

Atlético Regina vs Asociación Española – 16:00

Árbitro: Ezequiel Choque

Programación del sábado de la 2° fecha del Regional Amateur

Sábado 25 de octubre:

Zona 5:

Cruz del Sur (Bariloche) vs San Martín (Esquel) – 15:00

Árbitro: Martín Molina

Zona 8:

Talleres (San Antonio Oeste) vs Deportivo Villalonga – 15:30

Árbitro: Rodrigo Moreno

Zona 10: