Jorge Piñero Da Silva, refuerzo de Maronese: «el Monito Opazo me llamó para venir»

Por trayectoria, Maronese concretó uno de los refuerzos más importante de los equipos zonales para el Regional Amateur al traer a Jorge Piñero Da Silva.

El delantero misionero de 38 años se incorporó al Dino y hará dupla de ataque con Daniel Opazo, otro ex Cipolletti que fue clave para su llegada.

«Se dio todo de manera espontánea. Tuve una charla con el Mono Opazo que me saludó para mi cumpleaños el 24 de septiembre. Ahí me dijo si no quería venir a jugar acá, que necesitaban un delantero», contó Piñero Da Silva en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Me quedé pensando en la propuesta y al otro día lo llamé y le dije que me interesaba. Salió todo rápido, hablé con Hugo (Silva) y arreglé. Me gustó la idea», agregó el atacante.

Piñero Da Silva tuvo un largo recorrido por la B Nacional y el Federal A. Vistió las camisetas de la CAI de Comodoro Rivadavia, Godoy Cruz, Patronato, Aldosivi, Deportivo Madryn, Guaraní Antonio Franco, Barracas Central y Nacional Potosí de Bolivia.

En Cipolletti jugó entre 2017 y 2018 donde convirtió 11 goles, entre ellos, en el 1-1 contra San Lorenzo por Copa Argentina en el que el Albinegro quedó afuera por penales.

Piñero Da Silva en su época en Cipolletti. (Foto: Archivo Juan Thomes)

Luego volvió para enero del 2020 pero en marzo se interrumpió la actividad por la pandemia de coronavirus. «Estuve viviendo con mi hermano allá cuando empezó hasta que se pudo abrir algo y me volví a Misiones», recordó.

Piñero Da Silva guarda un buen recuerdo del Albinegro y el último sábado estuvo en la cancha junto a Opazo viendo el partido con Kimberley. «Siempre me llevé sensaciones lindas de Cipolletti. Pude conocer el césped, cuando yo estuve estaba el sintético. Quedó muy linda la cancha. Quedó el sabor amargo de no poder clasificar», indicó.

El delantero viene de jugar la Liga de Posadas en Candelaria, el club de su pueblo. «Tenía alguna que otra propuesta pero estaba tranquilo, sé que me quedan los últimos cartuchos. Me gustó la idea de venir acá, Maronese es un equipo que aspira a cosas importantes, tengo familia acá también y al ser un torneo corto me cerró», destacó. La última vez que jugó el Regional Amateur fue en la edición 2022/2023 para la CAI.

«Acá hay buenos jugadores, muchos hace tiempo que vienen juntos y tienen una base. No conocía el club en persona, me impresionó como se respira fútbol acá, en todas las categorías. La cancha es grande y con césped natural, hermosa para jugar», añadió.

Sobre el entrenador, Luis Murúa, comentó: «Al Pity Murúa nunca lo tuve antes. Si lo enfrenté varias veces y lo conocía por tener alguna charla rápida. Ahora nos estamos conociendo porque vivimos acá en la pensión, es un tipazo».

Respecto al grupo con Petrolero e Independiente, opinó: «La zona es jodida, al ser tres equipos. No tenemos margen, no podemos perder, va a ser duro y nos toca cerrar con Independiente en La Chacra». Maronese debutará el domingo contra Petro en Plaza Huincul. Al ser una zona de tres, solo clasificará el primero.

