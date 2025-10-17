A horas del comienzo de una nueva edición, el equipo rionegrino anunció la llegada de un refuerzo, que revolucionó al futbol argentino y fue noticia nacional. Los detalles.

El nieto de Ángel Labruna es nuevo refuerzo de Estudiantes Unidos de Bariloche: jugará el Regional Amateur

El Regional Amateur comenzó este miércoles y los equipos zonales debutarán en la certamen el próximo fin de semana. La competencia tendrá la participación de ¡332 equipos! que lucharán por quedarse con los 4 ascensos al Federal A.

A solo días de debutar, Estudiantes Unidos de Bariloche oficializó la llegada de Marco Labruna, nieto de Ángel Labruna e hijo de Omar Labruna. El futbolista de 24 años llega como refuerzo del club para el Regional Amateur. Fue presentado junto a Ángel Gómez, y se incorporan al plantel pensando en esta dura competencia.

Marco es volante central y se formó en las inferiores de River, a las cuales llegó a los 8 años. En el Millonario jugó hasta la 5° división y a fines de 2022 quedó libre. El joven siempre se mostró orgulloso por la historia de su apellido en la institución de Ñuñez: «Es un orgullo tratar de seguir con lo que logró toda mi familia en el club«.

Marco Labruna junto a su papá Omar.

El equipo barilochense integrará la zona 5 de la región patagónica junto a Puerto Moreno y Cruz del Sur, ambos también de la ciudad rionegrina, y San Martín de Esquel. El posible debut del nieto de Labruna podría ser el próximo domingo, cuando visite Chubut para medirse frente a San Martín.

La anterior conexión de River con Bariloche

Curiosamente, no es la primera vez que alguien cercano al Mundo River juega en un equipo de Bariloche. En 2023, Alas Argentinas trajo un refuerzo que impactó a toda la región: Rodrigo Mora. El ex futbolista, que se había retirado en 2019 por una lesión, regresó a las canchas y fue contratado también para jugar el Regional Amateur. Jugó un puñado de partidos y contribuyó con goles, pero lamentablemente su equipo se quedó eliminado en primera fase.

El delantero uruguayo, que dejó una gran huella en River, recibió una cálido apoyo en cada uno de sus partidos, por parte de los seguidores del club y los hinchas del Millonario que se acercaron a alentarlo y pedirle autógrafos y fotos. Solo dos años después, el Regional Amateur vuelve a reunir a Bariloche y River en una jugada increíble del destino.